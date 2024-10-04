Ανάρτηση για 50 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, με εορταστική διάθεση και σύνθημα «Πάμε Ρηγίλλης».

50 χρόνια @neademokratia

Θα είμαστε σήμερα όλες και όλοι εκεί! pic.twitter.com/SKtGIonF3W October 4, 2024

Η παράταξη της ΝΔ κινείται σήμερα σε εορταστικούς ρυθμούς ενόψει του επετειακής εκδήλωσης απόψε στο ιστορικό κτίριο της οδού Ρηγίλλης 18, εν είδη ενός μεγάλου γενέθλιου «γαλάζιου πάρτι». . Κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές, πολιτευτές, μέλη και φίλοι της ΝΔ και όλοι όσοι πρωταγωνίστησαν στο προσκήνιο ή στο παρασκήνιο της μεγάλης πολιτικής διαδρομής της γαλάζιας παράταξης θα πάνε Ρηγίλλης, όπως αναφέρει και το επετειακό σποτ και η αφίσα, που καλούν τον κόσμο να παραστεί στην εκδήλωση «50 χρόνια Νέα Δημοκρατία, 50 χρόνια ατελείωτοι αγώνες για τις αξίες και την ιδεολογία της μεγάλης λαϊκής παράταξης. Θα είμαστε όλες και όλοι εκεί».

Μέχρις ώρας, ωστόσο, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί τηρούν στάση αναμονής παρά την προσωπική πρόσκληση που τους απηύθυνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τους στο τηλέφωνο, και είναι πολύ πιθανό – εκτός απροόπτου- κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς να μην παραστεί στα γενέθλια για τα 50 χρόνια της παράταξης, ενώ ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται να το σκέφτεται, μέχρι την τελευταία στιγμή.

Πηγή: skai.gr

