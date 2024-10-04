Μια ανάρτηση γεμάτη με αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη, έκανε το βράδυ της Πέμπτης (3/11/24) ο Παύλος Πολάκης, αμέσως μετά το τέλος της επεισοδιακής συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ…

Συγκεκριμένα, όπως γράφει ο υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ:

«Με λένε Παύλο και τα κατέθεσα όλα, υπόγραφες και πόθεν έσχες! Περιμένω Στέφανο, Σωκράτη, Νίκο και Απόστολο».

Αφήνοντας σαφής αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη, την πολύκροτη ιστορία με το πόθεν έσχες του αλλά και το βίντεο που έδωσε νωρίτερα στη δημοσιότητα για τη δική του υποψηφιότητα, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει:

«Άντε να μετρηθούμε σε θέσεις και πρόγραμμα, όχι σε βιντεάκια»!

Πηγή: skai.gr

