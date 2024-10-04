Με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων στο TikTok επέλεξε να ευχηθεί στη ΝΔ για τα 50ά της γενέθλια η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Διαπίστωσα ότι ο αριθμός 5 είναι σημαδιακός: 50 χρόνια κλείνετε, 500 εκατομμύρι αευρώ χρωστάτε και δεν τα έχετε ξεπληρώσει. Εύχομαι λοιπόν χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας και να ξεπληρώσετε τα 500 εκατομμύρια που χρωστάτε», όπως αναφέρει στο βίντεο, ενώ κατέληξε ρωτώντας:

« Εάν κάποιος χρώσταγε 500 εκατομμύρια ευρώ, θα του εμπιστευόσασταν τα χρήματά σας; Αυτούς γιατί τους εμπιστεύεστε;»

Πηγή: skai.gr

