Συνάντηση Γεραπετρίτη με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή των Ελλήνων της  Διασποράς στην οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ

Γιώργος Γεραπετρίτης

Την καθοριστική συμβολή των Ελλήνων της  Διασποράς στην οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ, υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

