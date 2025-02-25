Την καθοριστική συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στην οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ, υπογράμμισε ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη.

📍 Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, υπογράμμισε την καθοριστική συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στην οικοδόμηση ισχυρών δεσμών μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ🇬🇷🇺🇸 pic.twitter.com/18Utism1VL February 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.