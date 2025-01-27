Συνάντηση με τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκα Χαρδούβελη, πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το κόμμα για τον τραπεζικό τομέα.

«Ολοκληρώσαμε σήμερα τις συναντήσεις μας, με τη συζήτηση με τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο: Η υψηλότατη κερδοφορία των τραπεζών δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, ενώ θα έπρεπε να συμβάλουν με τον αναπτυξιακό τους ρόλο και προφανώς με τη βιωσιμότητά τους, έτσι ώστε να είναι βιώσιμη και η οικονομία και η κοινωνία», υπογράμμισε ο Σ. Φάμελλος μετά τη συνάντηση.

«Ιδιαίτερα στην Εθνική Τράπεζα, όπου έχει υψηλό ποσοστό μετοχών το Δημόσιο, θα έπρεπε να αξιοποιηθεί το ποσοστό του Δημοσίου και να ενισχυθεί ώστε να έχει στρατηγικό ρόλο και στη διοίκηση της Τράπεζας. Δηλαδή, η Εθνική Τράπεζα να συμβάλλει, ώστε να έχουμε μικρότερη ψαλίδα επιτοκίων, χαμηλότερες προμήθειες και υποστήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας», σημείωσε, τονίζοντας ότι «με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, δεν συμβάλλει η Εθνική Τράπεζα, ώστε να υπάρχει καλύτερος ανταγωνισμός και μεγαλύτερη υποστήριξη στην οικονομία και στην κοινωνία». «Και αυτό είναι ταυτόχρονα και οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και πολιτικό πρόβλημα», συμπλήρωσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα έχει ολοκληρωμένες προτάσεις έτσι ώστε να έχουμε και βιώσιμο τραπεζικό τομέα, αλλά να έχουμε ταυτόχρονα βιώσιμη οικονομία και βιώσιμη κοινωνία. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης ούτε θέλει, ούτε μπορεί», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, ο οποίος έχει χρεωθεί από την Πολιτική Γραμματεία τον τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης και ο τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της ΚΟ, Χάρης Μαμουλάκης.

Πηγή: skai.gr

