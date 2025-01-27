Συνάντηση Μητσοτάκη - Παπαθανάση στο Μαξίμου για την Αιτωλοακαρνανία

Με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Παπαθανάσης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τους βρέθηκαν το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης και τα ορατά θετικά αποτελέσματα του στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς και ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την Αιτωλοακαρνανία.

Ο κ. Παπαθανάσης, εν όψει και της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την Αιτωλοακαρνανία, τον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας και έναν από τους πιο ισχυρούς στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και τις προτάσεις του για την βελτίωση των υποδομών, την τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση των παραγωγών και την επιτάχυνση κομβικών έργων για την ανάπτυξη της περιοχής.

Επισημαίνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός υποδέχεται τον Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας στο γραφείο του σε διάστημα ενός έτους, στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει για την επίλυση μιας σειράς ζητημάτων του νομού.



Πηγή: skai.gr

