Μητσοτάκης: Αφορμή σκέψης και εντολή εγρήγορσης η Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

«H Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος γίνεται και φέτος αφορμή σκέψης, αλλά και εντολή εγρήγορσης. Πολύ περισσότερο όταν στην εποχή μας ισχυρές φωνές επιχειρούν να αλλοιώσουν την αλήθεια και να αναζωπυρώσουν το μίσος στο όνομα των πρόσκαιρων συμφερόντων τους. Όμως η ιστορική γνώση, οι δημοκρατικές κατακτήσεις και οι αξίες του πολιτισμού μας είναι τα δικά μας όπλα». Αυτά τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από το Ολοκαύτωμα, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους των «λαϊκιστικών ιδεολογημάτων» και των «διχαστικών ρητορικών» που επενδύουν στην άγνοια, όπως είπε, ενώ απηύθυνε κάλεσμα «υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» εναντίον του ρατσισμού και του αντισημιτισμού.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι οκτώ δεκαετίες από την απελευθέρωση του μαρτυρικού στρατοπέδου του Άουσβιτς «υποκλινόμαστε στο θάρρος όσων επέζησαν και όσων αντιστάθηκαν» και σημείωσε: «Τιμούμε τα εκατομμύρια των θυμάτων, μεταξύ αυτών και 67.000 Ελλήνων Εβραίων, που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Όπως και τους χιλιάδες που βασανίστηκαν ή εκτοπίστηκαν. Και ανταποκρινόμαστε σε ένα κάλεσμα υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εναντίον του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και των διακρίσεων».

«Πρόκειται για απειλές που ξαναζωντανεύουν μέσα από λαϊκιστικά ιδεολογήματα και διχαστικές ρητορικές που επενδύουν στην άγνοια ή και στην κόπωση από τις όποιες αδυναμίες της πολιτικής ζωής. Η απάντηση, ωστόσο, στα προβλήματα δεν μπορεί να είναι η εχθροπάθεια και η καταστροφή. Αλλά η Δημοκρατία, το Δίκαιο και η Αλληλεγγύη. Η επαγρύπνηση, λοιπόν, είναι η άμυνά μας. Και η μνήμη είναι η ελπίδα μας», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: skai.gr

