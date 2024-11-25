Φάμελλος: «Ξεκινήσαμε! Δυναμώνουμετον ΣΥΡΙΖΑ»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μίλησε σε εκπροσώπους των ΜΜΕ για τις προτεραιότητες του για το κόμμα, για τα κομματικά Media, άσκησε κριτική στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για τον προϋπολογισμό και επανέφερε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία» με αφορμή τη σημερινή μέρα που είναι αφιερωμένη στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.

- Για την επανεκκίνηση του κόμματος και για Αυγή και Κόκκινο:

«Ήδη από εχθές το βράδυ ξεκινήσαμε δουλειά, ανεβήκαμε στο γραφείο μου με τους βασικούς συνεργάτες, τα στελέχη και τους συνεργάτες στην Κουμουνδούρου για να κάνουμε τον πρώτο προγραμματισμό.

Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για εμάς, είχαμε συμμετοχή που έδωσε πάρα πολλές απαντήσεις αλλά και πολλές νέες εγγραφές μελών και θα ήθελα να σας ενημερώσω από τώρα ότι θα ζητήσω αυτό το κύμα της ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει. Οι Οργανώσεις μας σε όλη την Ελλάδα θα ήθελα να μείνουν ανοιχτές, να συνεχίσει η εγγραφή των νέων μελών και να συνεχίσει και η καμπάνια για την Αυγή και το Κόκκινο.

Γιατί αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν από την πρώτη μέρα. Και των εργαζομένων στην Αυγή και στο Κόκκινο και η επανεκκίνηση, που σημαίνει και τροφοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης με νέα στελέχη.

Εμείς ξεκινήσαμε! Ανοίγουμε τα γραφεία μας και δυναμώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο ενιαίος λόγος σημαίνει και έναν πιο μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Σύνθεση και ενότητα»

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά όλους και όλες που δουλέψαμε, που δούλεψαν για την χθεσινή μεγάλη δημοκρατική προσπάθεια. Να ευχαριστήσω τους συνυποψηφίους μου και να συγχαρώ για τη γενναία στάση του τον Παύλο Πολάκη. Η σύνθεση και η ενότητα θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έχουμε και στο πεδίο των προγραμμάτων αλλά και στο επίπεδο της δράσης».

Για τον προϋπολογισμό και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο:

«Απ’ ότι είδαμε στον προϋπολογισμό και απ’ ότι με έχουν ενημερώσει και τα στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο προϋπολογισμός έχει αύξηση φόρων. Έχει αύξηση 1,5 δισεκατομμύριο στον ΦΠΑ και αύξηση 1 δισ. ευρώ στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Αυτό δεν είναι μείωση φόρων, είναι το αντίθετο.

Τον άκουσα (σ.σ. τον πρωθυπουργό) να αναφέρεται στην αγοραστική δύναμη. Θεωρώ πολιτικά ότι είναι πολύ αργά για την κυβέρνηση να ασχοληθεί τώρα με την αγοραστική δύναμη, όταν η Ελλάδα βρίσκεται με βάση τα στοιχεία της Eurostat στα χαμηλότερα σημεία της Ευρώπης και το ένα τέταρτο των πολιτών είναι κάτω από τα όρια φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Διάβαζα μάλιστα μια δημοσκόπηση που αποτύπωνε ότι το 40% αδυνατεί να τα βγάλει πέρα.

Η κυβέρνηση αντί να ασχολείται πραγματικά με την ανάπτυξη της χώρας, με τις επενδύσεις, με το παραγωγικό μοντέλο, το μόνο που έχει ως θετικό αποτέλεσμα είναι τα υπερκέρδη, δηλαδή την αισχροκέρδεια λίγων ολιγοπωλίων. Αυτές ήταν οι επιλογές μέχρι τώρα της κυβέρνησης και, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πολιτικοί από τη μεριά μας τουλάχιστον, θα αναδεικνύουμε αυτήν την ασυνέπεια.

Θα κάνουμε πολύ περισσότερη συζήτηση εντός του προϋπολογισμού, αλλά επειδή έθεσε ο πρωθυπουργός τα ζητήματα αυτά στο υπουργικό Συμβούλιο, θέλω και εγώ πολύ σοβαρά, όπως πρέπει και όπως τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να τα αναδείξω και να του δώσω τη δυνατότητα να κάνει διορθώσεις και αλλαγές. Γι’ αυτό γίνεται νομίζω, η πολιτική συζήτηση. Δεν είναι αντιπαράθεση, είναι μια προσπάθεια προόδου της κοινωνίας. Αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Για την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών:

«Συνιστά μία από τις μεγάλες συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για το θέμα των διακρίσεων, αλλά και της βίας και ιδιαίτερα της βίας κατά των γυναικών. Και επανέρχεται σήμερα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Είναι μια πάγια πρότασή μας, η οποία νομίζω ότι προσθέτει, δεν αφαιρεί. Γιατί θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα και αυτό σημαίνει και περισσότερη δημοκρατία».

Αναλυτικά η δήλωση του:

«Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.

Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ και σε ορισμένα ζητήματα της σημερινής ατζέντας, επειδή άκουσα πριν από λίγο τον πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο να αναφέρεται στον προϋπολογισμό και πιστεύω ότι θα είναι η πρώτη συζήτηση που θα κάνουμε. Όπως του είπα, η δική μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει να επιστρέψει η αξιοπιστία στην πολιτική και για τον λόγο αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο, επειδή έθεσε ένα ερώτημα από την εισήγησή του για το τι στάση θα κρατήσει η αντιπολίτευση στις προτάσεις του ή στις προτάσεις της κυβέρνησης για μείωση των φόρων.

Τον άκουσα επίσης να αναφέρεται στην αγοραστική δύναμη. Απορώ αν μετά από πέντε χρόνια κυβέρνησης είναι νωρίς ή αργά να ασχοληθεί με την αγοραστική δύναμη.

Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση διότι η κυβέρνηση αντί να ασχολείται πραγματικά με την ανάπτυξη της χώρας, με τις επενδύσεις, με το παραγωγικό μοντέλο, το μόνο που έχει ως θετικό αποτέλεσμα είναι τα υπερκέρδη, δηλαδή την αισχροκέρδεια λίγων ολιγοπωλίων. Αυτές ήταν οι επιλογές μέχρι τώρα της κυβέρνησης και αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι πολιτικοί, από τη μεριά μας τουλάχιστον θα αναδεικνύουμε αυτήν την ασυνέπεια.

Θα κάνουμε πολύ περισσότερη συζήτηση εντός του προϋπολογισμού, αλλά επειδή έθεσε ο πρωθυπουργός τα ζητήματα αυτά στο Υπουργικό Συμβούλιο, θέλω και εγώ πολύ σοβαρά, όπως πρέπει και όπως τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να τα αναδείξω και να του δώσω τη δυνατότητα να κάνει διορθώσεις και αλλαγές. Γι’ αυτό γίνεται νομίζω, η πολιτική συζήτηση. Δεν είναι αντιπαράθεση, είναι μια προσπάθεια προόδου της κοινωνίας. Αυτό θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι σοβαρός, τεκμηριωμένος, θα δυναμώσει και θα ανοίξει στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος, με αφορμή την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των γυναικών, την μνήμη της οποίας συμβολίζει και η πορτοκαλί κορδέλα που φορώ, επισημαίνω ότι συνιστά μία από τις μεγάλες συζητήσεις που πρέπει να κάνουμε όχι μόνο για το θέμα των διακρίσεων, αλλά και της βίας και ιδιαίτερα της βίας κατά των γυναικών. Και επανέρχεται σήμερα η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη νομική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Είναι μια πάγια πρότασή μας, η οποία νομίζω ότι προσθέτει, δεν αφαιρεί. Γιατί θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα και αυτό σημαίνει και περισσότερη δημοκρατία.

Εμείς, όπως βλέπετε, ξεκινήσαμε. Ανοίγουμε τα γραφεία μας και δυναμώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ενιαίος λόγος σημαίνει και έναν πιο μεγάλο ΣΥΡΙΖΑ.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

