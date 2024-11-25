Μήνυμα ενότητας μετά από καιρό εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Είχαν πολύ καιρό στην Κουμουνδούρου να βγάλουν μια εικόνα ομοψυχίας και ενότητας. Αυτό έγινε χθες μετά από τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου στις εσωκομματικές εκλογές. Ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άγγιξε το 50% (49,41%) και ο Παύλος Πολάκης αναγνώρισε την ήττα του παρά το σημαντικό ποσοστό που εξασφάλισε και ο ίδιος (43,51%). Μετά τις αρνητικές σκηνές που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, την απώλεια της θέσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τη δημοσκοπική κατάρρευση το κόμμα έδειξε πως έχει άμυνες για να συνεχίσει και βούληση να συνεχίσει να αποτελεί μια υπολογίσιμη δύναμη στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας έκανε αναμφισβήτητα μια γενναία κίνηση χωρίς να υπολογίζει το 5,09% του Νικόλα Φαραντούρη και το 1,99% του Απόστολου Γκλέτσου για μια νέα σύγκρουση την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά τους καταγράφηκε στους 4.139 ψήφους.

Οι 70.152 μέλη και φίλοι που βρέθηκαν στις κάλπες, μπορεί να μην ήταν ένα μεγάλος αριθμός, ωστόσο η συγκεκριμένη συμμετοχή ήταν ένα ενθαρρυντικό στοιχείο. 43.000 προσήλθαν στα παραβάν για την εκλογή συνέδρων και αν αφαιρεθούν οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη, που προφανώς δεν συμμετείχαν στη χθεσινή διαδικασία, στην Κουμουνδούρου κατάφεραν να διπλασιάσουν τον κόσμο που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο κόμμα. Σε αυτό φαίνεται να βοήθησε και η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στις κάλπες αν και ο πρώην πρωθυπουργός απέφυγε να κάνει δηλώσεις, καθώς δεν ήθελε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Τα στοιχεία αναφέρουν πως υπήρχαν και 11.000 νέες εγγραφές που είναι σημαντικό να διαπιστωθεί αν πρόκειται για παλαιά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν αποχωρήσει και «επαναπατρίστηκαν».

Είναι σαφές πως πλέον ο δεύτερος βασικός πυλώνας στο κόμμα είναι ο Παύλος Πολάκης ο οποίος θα παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της νέας ηγεσίας. Στον Σωκράτη Φάμελλο η βάση που τον στήριξε αυτό στην ουσία ζήτησε την επιστροφή σε μια «κανονικότητα» ή στον τρόπο που λειτουργούσε το κόμμα πριν τον Σεπτέμβριο του 2023. Όχι πως όλα ήταν ρόδινα πριν και δεν πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα «φιλί ζωής» και μένει να αποδειχτεί αν είναι αρκετό για να μπορέσει να ανασυνταχθεί και να ξαναποκτήσει σημαντικό ρόλο στον προοδευτικό χώρο.

Επειδή έχουν ακουστεί πολλά σενάρια πως ενδεχομένως η εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου θα μπορούσε να αμβλύνει τις διαφορές με τη Νέα Αριστερά και μακροπρόθεσμα να πέσουν γέφυρες μεταξύ των πρώην συντρόφων με ανακοίνωση το κόμμα του Αλέξη Χαρίτση έκοψε κάθε κουβέντα: «Τα σενάρια περί επιστροφής ή συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ευφάνταστα και εκτός τόπου και χρόνου. Παραπέμπουμε στις πρόσφατες παρεμβάσεις του Αλέξη Χαρίτση, στο συνέδριο και στην κεντρική επιτροπή. Η χώρα χρειάζεται μια μαχητική και αξιόπιστη αντιπολίτευση με προγραμματικό σχέδιο και σύνδεση με την κοινωνία για να απαντήσει στα πραγματικά της προβλήματα».

Η επόμενη ημέρα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εύκολη. Η ανασυγκρότηση θα είναι μια επίπονη διαδικασία ειδικά όταν το κόμμα απειλείται και με νέες αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Γιάννης Σαρακιώτης βρέθηκε χθες στον Γοργοπόταμο με τον Στέφανο Κασσελάκη κατά την επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας στην περιοχή, Θα προχωρήσει ο βουλευτής Φθιώτιδας στην ανεξαρτητοποίησή του; Αυτή η εβδομάδα θα είναι κομβική για τις εξελίξεις, καθώς άπαντες περιμένουν και τη στάση θα κρατήσει ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Η έντιμη και συνεπής στάση που έχει κρατήσει η επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα, δεν μπορεί παρά να μην έχει πιέσει διπλά τον πρώην υπουργό Άμυνας. Αφού πρώτα ξεκαθάρισε πως η έδρα ανήκει στο κόμμα και δεν πρόκειται να αποχωρήσει προς τα «ορεινά» της Βουλής μαζί με τους άλλους έξι συναδέλφους της, χθες με νέα της δήλωση «τάραξε τα νερά» ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ και θα παραιτηθεί από βουλευτής αν πρόεδρος εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης. Επιμένοντας πολύ στα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν αποκλείεται η Έλενα Ακρίτα να χτύπησε με τη στάση της ένα «καμπανάκι» για τη «μουρμούρα» που θα προκαλέσει στην Κουμουνδούρου μη εκλογή του Σωκράτη Φάμελλου.

Πηγή: skai.gr

