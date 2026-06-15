Υπό τη φροντίδα του καταφυγίου του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται πλέον το σκυλάκι του 25χρονου Τούρκου που έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς στα Εξάρχεια.

Το μικρό πομεράνιαν συγκίνησε το πανελλήνιο καθώς τη στιγμή της επίθεσης ήταν μαζί με τον ιδιοκτήτη του και δεν ήθελε να φύγει από κοντά του, καθώς μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του βρήκε καταφύγιο κάτω από το χέρι του νεκρού άνδρα και δεν ήθελε να φύγει από εκεί.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και αστυνομικοί προσπάθησαν να το προσεγγίσουν, ωστόσο εκείνο παρέμενε κοντά στον ιδιοκτήτη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν και πολίτες που εξέφρασαν ενδιαφέρον να το αναλάβουν.

Έπειτα από εισαγγελική εντολή, η ΕΛ.ΑΣ. παρέδωσε το ζώο στο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων, όπου φιλοξενείται προσωρινά.

Μιλώντας στον ANT1, η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας του Δήμου Αθηναίων, Μίνα Φούντζουλα, ανέφερε ότι ο σκύλος δεν έφερε ηλεκτρονική σήμανση και πρόκειται να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις. «Θα εξεταστεί από τους κτηνιάτρους μας, θα πάει στο ΔΙΚΕΠΑΖ, θα τσιπαριστεί, θα κάνει εμβόλια. Είναι περίπου έξι ετών. Θα επιστρέψει εδώ, όπου θα περιμένουμε την εντολή εισαγγελέα για το τι θα κάνουμε», είπε.

Πηγή: skai.gr

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