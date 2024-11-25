Με φοιτήτριες από την Μιανμάρ, την Ιταλία, την Αίγυπτο, τη Γεωργία, την Ουκρανία, τον Ισημερινό, συναντήθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μέσα από το νέο της μήνυμα στο ΤΙΚΤΟΚ ενώνει την φωνή της με τις νέες γυναίκες, διεθνείς φοιτήτριες, που σπουδάζουν στην Ελλάδα και ζητούν από τον Πρωθυπουργό να αντιμετωπίσει άμεσα, με σοβαρότητα, το θέμα των γυναικοκτονιών, της έμφυλης βίας, της ενδοικογενειακής βίας, των έμφυλων διακρίσεων.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει να συζητήσουν στη Βουλή για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες πάνω από 30 φορές, αλλά ο Πρωθυπουργός αρνείται!



κ. Πρωθυπουργέ θα τις ακούσετε;



Δείτε εδώ το νέο ΤΙΚΤΟΚ της Ζωής:

Πηγή: skai.gr

