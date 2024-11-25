Με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, συναντήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Συζητήσαμε για τις μεγάλες προκλήσεις της πόλης και τις αναγκαίες υποδομές που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Θέματα που αφορούν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την επέκταση του μετρό, την ανάπλαση της Έκθεσης και το παραλιακό μέτωπο. Πρέπει όλοι να εργαστούμε και δεσμεύομαι ότι θα είμαι στο πλευρό της δημοτικής αρχής και ως Πρόεδρος του και ως βουλευτής της πόλης» σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις αναφορές του Πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο.

«Θέλω να προκαλέσω τον Πρωθυπουργό και τη μνήμη του: Ποιος μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ λίγο μετά την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο; Εγώ ή ο κ. Μητσοτάκης; Ποιος ήταν μαζί με τον κ. Σαμαρά και λαΐκιζε τα δύσκολα χρόνια, που ήμασταν στο όριο της χρεοκοπίας; Εγώ ή ο κ. Μητσοτάκης; Αν τα ξέχασε όλα αυτά, τουλάχιστον το δεύτερο του το θύμισε η κα Μπακογιάννη με τη συνέντευξή της στα “Νέα” το προηγούμενο Σάββατο.

Οι προτάσεις μας είναι κοστολογημένες, συγκεκριμένες. Είναι προτάσεις που αντέχει η ελληνική οικονομία. Προτάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ισχυρή δημόσια παιδεία, στήριξη μιας χώρας που χρειάζεται παραγωγή, ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν στις συντάξεις, ιδιαίτερα για τους φτωχότερους Έλληνες» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης προσθέτοντας ότι βάσει της πορείας του καθενός αξιολογείται ποιος είναι συνεπής και ποιος λαϊκίζει.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανέφερε ότι «η Θεσσαλονίκη διεκδικεί να μειωθεί η απόσταση κεντρικής διοίκησης και περιφερειών. Διεκδικούμε να υπάρξει τόσο η θεσμική όσο και η οικονομική αποκέντρωση. Η πόλη χρειάζεται υποστήριξη και βαθιές αναπτυξιακές ανάσες».

