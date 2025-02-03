Ανδρουλάκης: Απαιτούνται ξεκάθαρες ευρωπαϊκές αποφάσεις: Κοινή εξωτερική πολιτική, κοινοί εξοπλισμοί και ευρωστρατός

Στις εργασίες της προσυνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες μετείχε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αμέσως μετά ο κ. Ανδρουλάκης έκανε την ακόλουθη κίνηση:

«Οι απειλές για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλαπλασιάζονται. Μετά τον Πούτιν, τον Ερντογάν, τώρα και ο Πρόεδρος Τραμπ απειλεί κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν χρέος να σταματήσουν την υπνοβασία και να πάρουν αποφάσεις, που θα κάνουν τους πολίτες να νιώθουν ασφαλείς σε κάθε χώρα της Ένωσης. Αποφάσεις ξεκάθαρες, με συγκεκριμένα βήματα.

Πρέπει να υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, πρέπει να υπάρχουν κοινοί εξοπλισμοί και ευρωστρατός. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν κανόνες για την εξαγωγή όπλων προς τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι αδιανόητο ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη να εξοπλίζουν την Τουρκία, ενώ υπάρχει το casus belli που απειλεί τη χώρα μας και επιπλέον η γειτονική χώρα απειλεί και την Κύπρο συνεχώς, όταν ο Ερντογάν λέει ότι η προτεραιότητά του είναι η διχοτόμηση του νησιού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.