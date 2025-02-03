Μαρινάκης: Μέλημα της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει τη Δικαιοσύνη για τα Τέμπη

«Αυτή τη στιγμή συνεδριάζει η επιτροπή εκτίμησης σεισμικού κινδύνου», ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την έντονη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα από τη Θεσσαλονίκη, παραθέτοντας μια σειρά από οδηγίες προς τους πολίτες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τα Τέμπη επανέλαβε:

«Έχει δημιουργηθεί συλλογικό αίτημα για δικαιοσύνη. Μέλημα της κυβέρνησης είναι να διευκολύνει τη Δικαιοσύνη. Να μην παρεμβαίνει απέναντι σε κάθε τύπου έρευνα. Ζητάμε δικαιοσύνη για όλους χωρίς αστερίσκους, αλλά από τη Δικαιοσύνη και μόνο»

Αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά και στο σαββατιάτικο δημοσίευμα της εφημερίδας «τα Νέα» για το υπόμνημα Γραμματίδη, υποστηρίζοντας εκ νέου πως αυτό δεν αναφερόταν σε λόγους ασφαλείας. Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση ότι «είναι κατώτερη των περιστάσεων».

