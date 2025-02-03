«Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες διεξάγεται σε μια συγκυρία όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση της άτυπης Συνόδου των ηγετών της ΕΕ, με αντικείμενο την αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

Ερωτηθείς για τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης, σε συνέχεια και της χθεσινής σύσκεψης για το θέμα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Έχουμε να διαχειριστούμε ένα πολύ έντονο γεωλογικό φαινόμενο. Θέλω να ζητήσω από τους νησιώτες μας πρώτα και πάνω απ’όλα να είναι ψύχραιμοι, να ακούνε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας».

Επίσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «έχω επίσης ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο εντός των επομένων ημερών να κάνει μια συνολική παρουσίαση, επιστημονική παρουσίαση των γεωλογικών δεδομένων, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν τι είναι το φαινόμενο το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε».

Για την ατζέντα της σημερινής άτυπης Συνόδου Κορυφής δήλωσε:

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία ως προς τη διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Μάλιστα, σήμερα είχα την ευκαιρία να δημοσιεύσω και ένα σχετικό άρθρο σε μεγάλη ευρωπαϊκή εφημερίδα, όπου καταθέτω για ακόμα μια φορά τις ελληνικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να δαπανούμε περισσότερα αλλά και καλύτερα για την κοινή μας άμυνα.

Συγκεκριμένα, θέλω να επισημάνω για ακόμα μία φορά την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να δίνεται ένα κίνητρο στις χώρες που δαπανούν άνω του 2% του ΑΕΠ τους στις αμυντικές δαπάνες να μην τιμωρούνται στα πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας σχετικά με τις οροφές δαπανών.

Επισημαίνω όμως ότι εκτός από την ανάγκη να έχουμε περισσότερη ευελιξία σε εθνικό επίπεδο, είναι επίσης απολύτως ανάγκη να συγκροτήσουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό ταμείο για αμυντικά έργα, τα οποία ουσιαστικά συνιστούν ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Συγκεκριμένα, προτείνω τη σύσταση ενός ταμείου 100 δισεκατομμυρίων ευρώ στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, όπως παραδείγματος χάρη μια αντιευρωπαϊκή αντιπυραυλική ασπίδα.

Πιστεύω ότι έχουν ωριμάσει πια οι συνθήκες ώστε να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις.

Δεν αναμένω συγκεκριμένα συμπεράσματα σήμερα, αλλά πιστεύω ότι θα μας δοθεί μια ευκαιρία να κάνουμε μια, να έχουμε μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων, λαμβάνοντας υπόψη και το τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνθήκες έχουν ωριμάσει.

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, να ενηλικιωθεί γεωπολιτικά και να πάρει πολύ στα σοβαρά τα ζητήματα της ευρωπαϊκής άμυνας».

Στη Σύνοδο ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει εκ νέου την ανάγκη ευελιξίας στους δημοσιονομικούς κανόνες και να διατυπώσει την πρόταση για τη δημιουργία μηχανισμού, που θα χρηματοδοτεί την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Παρόντες στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιμ Στάρμερ και ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Μάρκ Ρούτε. Η Σύνοδος πραγματοποιείται στον απόηχο της προαναγγελίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών σε προϊόντα και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.