Επίσπευση της προ ημερησίας συζήτησης στη βουλή για την τραγωδία στα Τέμπη θα ζητήσει σήμερα με επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος θα καταθέσει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και το προεδρείο της ΚΟ για την επίσπευση της προ ημερησίας συζήτησης.

