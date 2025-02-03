Επίσπευση της προ ημερησίας συζήτησης στη βουλή για την τραγωδία στα Τέμπη θα ζητήσει σήμερα με επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του κόμματος θα καταθέσει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής και το προεδρείο της ΚΟ για την επίσπευση της προ ημερησίας συζήτησης.
Πηγή: skai.gr
