Φάμελλος: Η κυβέρνηση δρομολόγησε ιδιωτικοποίηση δημοτικών επιχειρήσεων

«Προαναγγελθέν έγκλημα κατά της αυτοδιοίκησης, κατά των πολιτών και κατά του δημόσιου αγαθού του νερού» χαρακτήρισε «την ιδιωτικοποίηση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης», ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε χαιρετισμό που απηύθυνε στην έκτακτη γενική συνέλευση της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

Ακολούθως εξήγησε: «Το σχέδιο για τη συνένωση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, έχει στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερου οικονομικού αντικειμένου, πιο ελκυστικού για την παραχώρηση υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ. Δεν είναι ένα καινούργιο σχέδιο. Είχε ανακοινωθεί από τον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα Ιωάννινα, τον Σεπτέμβριο του 2020. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα τελευταία 4,5 χρόνια έκανε ό,τι μπορούσε για να μην έχουν οι ΔΕΥΑ προσωπικό, για να χρεωθούν με υπέρογκο ενεργειακό κόστος, για να μην έχουν πρόσβαση να αναπτύξουν έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν επιλογή της κυβέρνησης και ευθύνεται για την υπερχρέωση των ΔΕΥΑ. Η κυβέρνηση επίσης επέλεξε να αποκλείσει τα έργα ΑΠΕ των ΔΕΥΑ και των ενεργειακών κοινοτήτων από την προτεραιότητα που είχαν για σύνδεση στο δίκτυο ρεύματος. Και σήμερα, επικαλείται χρέη και κακή λειτουργία για να υλοποιήσει το σχέδιό της, παρότι είναι η ίδια η βασική υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση».

Σημείωσε ακόμη, ότι οι όποιοι ελιγμοί και καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, δεν έχουν ως στόχο τη βελτίωση του όποιου σχεδίου: «Το θέμα δεν είναι εάν θα υπάρξουν 15 ή 25 νέοι φορείς. Εφόσον η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιθυμεί πράγματι να έχει μία τίμια συζήτηση με την αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να σταματήσει τη μελέτη που εκπονείται για σχήματα ΣΔΙΤ στις υποδομές αποχέτευσης μέσω ΕΣΠΑ, και να ακυρώσει τις διατάξεις του 2022 για την υποχρεωτική τριετή παραχώρηση νέων υποδομών επεξεργασίας λυμάτων σε ιδιώτες. Θα πρέπει επίσης να καταργήσει την διευρυμένη «Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων», του Ν. 5037, την οποία έτσι και αλλιώς αναιρεί με το σχέδιο που συζητά αυτή τη στιγμή».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ: «Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν εντολής του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ και να επιστρέψει τις μετοχές των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Και τώρα έχει βάλει στο στόχαστρο τις υποδομές των ΔΕΥΑ και της αυτοδιοίκησης. Μία αντισυνταγματική πάλι διάταξη κατά της περιουσίας της αυτοδιοίκησης και των αρμοδιοτήτων της. Είναι καιρός η αυτοδιοίκηση να ενηλικιωθεί και να δείξει το πολιτικό της μέγεθος απέναντι στο σχέδιο της κυβέρνησης. Εφόσον η κυβέρνηση επιθυμεί να καλύψει το υπέρογκο ενεργειακό κόστος που χρεώθηκαν οι ΔΕΥΑ, οφείλει να τηρήσει τις υποσχέσεις που δίνει στην αυτοδιοίκηση από το 2021 και να τις επιχορηγήσει ανάλογα, στηρίζοντας το θεσμό των δημοτικών επιχειρήσεων. Η αυτοδιοίκηση οφείλει να κινητοποιηθεί και μαζί με τους τους εργαζόμενους και με τους πολίτες, να αντιταχθεί σε ένα σχέδιο που δεν θα ωφελήσει τους πολίτες αλλά μόνο κάποιους λίγους εργολάβους. Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, όπως κάνουμε εδώ και 4,5 χρόνια, μέσα και έξω από τη Βουλή», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

