Τη διεξαγωγή συζήτησης στη Βουλή για τα Τέμπη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις συγκεντρώσεις που έγιναν σήμερα Σάββατο στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα, στις οποίες μετείχε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

"Σήμερα η παλλαϊκή κοινωνική αντίδραση για το σχέδιο συγκάλυψης της κυβέρνησης στο έγκλημα των Τεμπών έστειλε ηχηρό μήνυμα για Δικαιοσύνη και ξεκάθαρη απαίτηση για Διαφάνεια" τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

"Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών, σε δεκάδες πόλεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ζητούν Οξυγόνο και απαιτούν πλήρη διαλεύκανση και απόδοση ευθυνών για το έγκλημα των Τεμπών, από το οποίο σε λίγο καιρό συμπληρώνονται δύο χρόνια".

"Η εισαγγελική έρευνα, η οποία καθυστερεί με ευθύνη της κυβέρνησης, πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και να έρθει ο φάκελος με όλες τις πραγματογνωμοσύνες στη Βουλή. Χωρίς υπεκφυγές. Σε αυτό το κοινωνικό αίτημα, οι προοδευτικές δυνάμεις δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς" τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία συνεννόησης με όλα τα προοδευτικά κόμματα για την προάσπιση της αξιοπρέπειας των Ελλήνων πολιτών και του κράτους Δικαίου μέσα και έξω και από τη Βουλή. Θέτουμε ως πρώτο βήμα την προ ημερήσιας συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία" αναφέρει.

"Είναι το ελάχιστο που οφείλουμε να πράξουμε. Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει στη Βουλή για να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό Λαό" καταλήγει ο Σωκράτης Φάμελλος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.