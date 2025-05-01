Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καταδίκασε σήμερα τα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν σε εκδήλωση στη Νομική, όπου κουκουλοφόροι επιτέθηκαν στους παρευρισκομένους σε ημερίδα τραυματίζοντας έναν φοιτητή, χαρακτηρίζοντάς τα ως «απαράδεκτα».

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία «γιατί μπαίνουν τόσο βίαιοι άνθρωποι στα πανεπιστήμια, οι οποίοι προκαλούν τόσο μεγάλη ζημιά και σωματικές βλάβες σε αθώους ανθρώπους».

«Αυτό που τους αξίζει είναι η σύλληψη και η παραπομπή τους στη δικαιοσύνη και αυτό θα γίνει γιατί αυτός είναι ο κανόνας της δημοκρατίας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης ενώ πρόσθεσε ότι «η αστυνομία πρέπει να εξιχνιάσει την υπόθεση γιατί υπάρχει ένα τραυματίας φοιτητής» δήλωσε ο υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό «OPEN».

Ο κος Χρυσοχοΐδης ζήτησε να ληφθούν μέτρα από τα πανεπιστήμια για να αποτρέπονται τέτοια φαινόμενα. «Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει σε μια σχολή χωρίς να γνωρίζει κανείς ποιος είναι», ανέφερε ενώ υπενθύμισε ότι «έχουμε ψηφίσει νόμο του 2021 και δεν έχει εφαρμοστεί με ευθύνη αυτών που διοικούν τα πανεπιστήμια».

Στη συνέχεια, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν πλέον καταλήψεις, αλλά «σε ορισμένα πανεπιστήμια γίνονται συνελεύσεις άσχετων ανθρώπων και κινήσεων που δεν πρέπει να γίνονται σε πανεπιστήμια». «Το αμφιθέατρο της σχολής είναι για να γίνονται μαθήματα, να συνεδριάζουν φοιτητικές παρατάξεις και να γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις, αλλά το να συνεδριάζουν διάφορές άσχετες οργανώσεις που σχετίζονται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη βία είναι απαράδεκτο», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

