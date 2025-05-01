«Για όσους έχουν μάθει με τις πολιτικές σαπουνόφουσκες, η σημερινή ημέρα είναι άλλη μια αφορμή για μεγάλα λόγια και ξύλινα συνθήματα. Για εμάς, είναι μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε όλα όσα έχουμε πετύχει στην πράξη για τους εργαζόμενους. Και δεν είναι λίγα! Όποιος θέλει μπορεί να διαψεύσει κάτι από τα παρακάτω!», αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την Πρωτομαγιά.

«Μέσα σε 6 χρόνια: Η ανεργία μειώθηκε από το 17,5% στο 9% και δημιουργήθηκαν πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει στα 880 ευρώ από 650 ευρώ. Και ο μέσος μισθός έχει φτάσει τα 1.342 ευρώ από 1.046 ευρώ. Ξεκίνησε και επεκτάθηκε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, που είναι η πιο ουσιαστική εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου και την πληρωμή των υπερωριών των εργαζομένων. Οι γονικές άδειες επεκτάθηκαν, προσφέροντας πραγματική στήριξη στις νέες οικογένειες. Ενώ η Ανεξάρτητη Αρχή «Επιθεώρηση Εργασίας» αποτελεί εργαλείο για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις βασικές πρωτοβουλίες μας», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε:

«Είμαι ικανοποιημένος που συνέβαλα σε αρκετές από αυτές τις πρωτοβουλίες ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων».

Συνεχίζοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε: «Με σκληρή δουλειά, η ελληνική οικονομία ανεβαίνει ολοένα και ψηλότερα κι αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική στην πράξη. Και όσο η πρόοδος συνεχίζεται, οι εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν μέρισμα ανάπτυξης. Είτε με νέες, στοχευμένες μειώσεις φόρων είτε με πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματός τους. Ώστε η συλλογική πρόοδος να έχει αντανάκλαση και σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Την ίδια στιγμή, πολλές από τις μεγαλόστομες εξαγγελίες της αντιπολίτευσης θα οδηγούσαν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: θα βύθιζαν την οικονομία σε ύφεση και τελικά θα δημιουργούσαν αδιέξοδα για τους εργαζόμενους».

«Έχουμε καθήκον να διαφυλάξουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Να συνεχίσουμε με σοβαρότητα την προσπάθεια για περισσότερες δουλειές και καλύτερους μισθούς. Αυτός είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να τιμήσουμε την Εργατική Πρωτομαγιά!», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.





