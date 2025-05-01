Συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ με αφορμή την εκλογή του στη θέση του αντιπροέδρου του ΕΛΚ, έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Στο προεδρείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ανταλλάσσονται απόψεις και χαράσσονται κατευθυντήριες γραμμές για σοβαρά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εννοείται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι Αρχηγοί κρατών και Πρωθυπουργοί. Αλλά όταν μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο συμμετέχει σε περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, το ποια θα είναι η κατεύθυνση αυτού του κόμματος, έχει μια ιδιαίτερη σημασία» δήλωσε.

Σημείωσε δε ότι αντιπρόεδροι του ΕΛΚ εξελέγησαν επίσης χθες ο Πρωθυπουργός της Φιλανδίας, κ. Πέτερι Όρπο, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας και Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αντόνιο Ταγιάνι, δύο επίτροποι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, η υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ιρλανδία κ.α., αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης.

«Αυτή την περίοδο», όπως επεσήμανε, «στο ΕΛΚ θα συζητηθούν δύο τουλάχιστον πολύ σημαντικά ζητήματα: οι αποφάσεις για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, με βάση τις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι και οι κατευθύνσεις που αφορούν στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα».

Συγχρόνως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε ιδιαίτερα στην αλλαγή της εικόνας της χώρας μας στην Ευρώπη, η οποία όπως είπε συνετέλεσε και στην δική του εκλογή στο ΕΛΚ.

«Μετά από το ξέσπασμα της κρίσης, στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, η εικόνα της Ελλάδας είχε πληγεί. Και δεν ήταν τυχαίο ότι όλη αυτή την περίοδο δεν είχαμε υψηλή κομματική εκπροσώπηση στα όργανα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στην Αντιπροεδρία του ΕΛΚ μετά από 21 χρόνια και αυτό οφείλεται στη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στον ίδιον τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά ο οποίος μπορεί να σταθεί όχι απλώς με επάρκεια, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη άνεση στις διεθνείς συζητήσεις και να μας εκπροσωπεί επάξια σε υψηλό επίπεδο. Αυτό είδα και στις συζητήσεις που είχε με ηγέτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, σε κάποιες από τις οποίες και εγώ συμμετείχα. Μεταξύ των οποίων και με τον - σε λίγες μέρες - καγκελάριο της Γερμανίας κ. Μέρτς».

Η Ελλάδα, σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης, από μαύρο πρόβατο της Ευρώπης , στην οικονομία ειδικά έχει γίνει παράδειγμα επιτυχίας. «Αυτό συντελεί στην αναβάθμιση της αξιοπιστίας της χώρας και συνετέλεσε και στη δική μου εκλογή. Η οικονομία μας μόλις πρόσφατα κατέγραψε τις καλύτερες επιδόσεις στο δημοσιονομικό επίπεδο όλων των τελευταίων δεκαετιών».

Τέλος, ευχαρίστησε για την στήριξη τους τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τους άλλους Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και την ελληνική αποστολή στην Βαλένθια.

