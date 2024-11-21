Φάμελλος για ανεξαρτητοποίηση Πούλου - Τζάκρη: «Νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής»

«Η αποχώρηση των δύο βουλευτών σήμερα από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποτελεί νόθευση και παραβίαση της λαϊκής εντολής και της απόφασης των Ελλήνων και των Ελληνίδων να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αξιωματική αντιπολίτευση», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος σε δηλώσεις του από το περιστύλιο της Βουλής, σχολιάζοντας τις ανεξαρτητοποιήσεις Πούλου - Τζάκρη, που οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος είπε ότι «ορθώς χαρακτηρίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως θεσμική εκτροπή» και πρόσθεσε ότι «είναι μία κίνηση, η οποία εξυπηρετεί τα σχέδια του κ. Μητσοτάκη να μην έχει ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Σχέδια, τα οποία φαίνεται ότι συνδέονται με σχεδιασμούς της διαπλοκής, αλλά και τις επιδιώξεις του κ. Ανδρουλάκη να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση».

Ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι «πάνω απ' όλα όμως παραβιάζουν την ανάγκη των πολιτών να έχουν καλύτερη ζωή, κάτι που θα εξασφάλιζε ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Πρόσθεσε ότι «είναι διπλά απαράδεκτο, όταν αυτή η αποχώρηση συνδέεται με δηλώσεις του προηγούμενου προέδρου που αντλούνται από το πιο ψευδές αντλιοστάσιο του κ. Μητσοτάκη και των κυρίων Σαμαρά, Βορίδη και Γεωργιάδη, για το Μάτι, για το δημοψήφισμα, για τα capital controls». Σημειώνει ότι «η πρώτη και μόνη κίνηση που οφείλουν να ακολουθήσουν [σ.σ.: οι αποχωρήσαντες], είναι να παραδώσουν την έδρα τους στον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και στους Έλληνες και Ελληνίδες που επέλεξαν να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι «η Ιστορία θα κρίνει αυτή την επιλογή τους».

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι «την Κυριακή, το μεγάλο ραντεβού με την Ιστορία το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και η απάντηση θα δοθεί από τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις κάλπες». Είπε καταληκτικά: «Και η μοναδική απάντηση πρέπει να είναι η ισχυρή συμμετοχή και η εντολή προς εμάς να συνεχίσουμε για ένα ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σοβαρό, αξιόπιστο και δυναμικό, που θα είναι εφιάλτης στα σχέδια και της διαπλοκής και του κ. Μητσοτάκη. Και αυτό το ραντεβού, που το έχουμε ξαναδώσει με την Ιστορία, ξέρουμε καλά πώς δίνεται. Με συντροφικότητα, συλλογικότητα και ένα ισχυρό κόμμα. Αυτή είναι η δική μας επιλογή, αυτή θα είναι η απάντησή μας».

