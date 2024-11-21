Με μια του φράση ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Απόστολος Γκλέτσος κατάφερε να αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμού στο χθεσινό ντιμπέιτ του ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζοντας ότι οι ανεμογεννήτριες δεν παράγουν ρεύμα, γιατί ο Μητσοτάκης δεν έβαλε... μπαταρίες κατάφερε να προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις τόσο στο κοινό, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ χαμογελαστός προσπάθησε να το συμμαζέψει ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας «δεν αποθηκεύεται, όχι δεν παράγεται» ρεύμα.

«Έχουμε 5.000 σε όλη την Ελλάδα, να γυρίζουν, 15 δισ. και ρεύμα ξέρετε πόσο παράγουν; Μηδέν, γιατί δεν έχουν μπει μπαταρίες και ο κ. Μητσοτάκης μάς λέει χρειάζονται 25.000, δεν έχουν βάλει μπαταρίες πουθενά». Μάλιστα, ο κ.Γκλέτσος υποστήριξε ότι δεν μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες στο μίγμα ενέργειας, μπαίνουν μόνο «από τα τζάμια», είπε, εννοώντας τα φωτοβολταϊκά.

Σε μια προσπάθεια αναδίπλωσης, ο κ. Γκλέτσος έσπευσε το πρωί της Πέμπτης να διευκρινίσει πως η συγκεκριμένη ατάκα του για τις ανεμογεννήτριες ήταν «απόρροια του άγχους, κυρίως για τον χρόνο». Αυτός ήταν και ο λόγος που, όπως είπε, μπέρδεψε τη λέξη «παραγωγή» με τη λέξη «αποθήκευση» λόγω της πίεσης του χρόνου και του τρακ.

Χαμός στα social media για την ατάκα Γκλέτσου

Φυσικά, το σχόλιο του Απόστολου Γκλέτσου για τις ανεμογεννήτριες δεν πέρασε δίχως σχολιασμό από τα social media καθώς υπήρξαν πολλά σχόλια κυρίως στο X (πρώην Twitter).

Όλοι στο Σύνταγμα, να μπει ένα τέλος στην κοροιδία. Μπαταρίες ΤΩΡΑ #Γκλετσος #ΣΥΡΙΖΑ pic.twitter.com/UfsL0rMqZU — Foteini foti (@foti_foteini) November 20, 2024

Γκλέτσος στο ντιμπέιτ του συριζα pic.twitter.com/EhihMMYUyD — Βρυτρόλακας 🎲 (@Vrytrolakas) November 20, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.