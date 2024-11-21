«Χρόνια Πολλά στη Νάξο η οποία γιορτάζει σήμερα και είναι μεγάλη η χαρά και ευτυχής η συγκυρία που βρισκόμαστε σε αυτό το τόσο όμορφο νησί, μπροστά στο μοναδικό τοπόσημο της Νάξου, για να ανακοινώσουμε την υπογραφή ενός σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου για τα νησιά μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τη σύσταση του Ταμείου Απανθρακωποίησης Νησιών.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η νησιωτικότητα απαιτεί ξεχωριστή φροντίδα από το κράτος και πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι είναι κοντά στους νησιώτες.

«Αλλάζουμε και κάνουμε τις ζωές των νησιωτών καλύτερες. Το Ταμείο που παρουσιάζουμε θα διευκολύνει τα νησιά μας να κάνουν πράξη την πράσινη μετάβαση. Οι πόροι θα βοηθήσουν για να συνδέσουμε τα νησιά με το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδος», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία στην συνολική εθνική στρατηγική της χώρας για να μετατρέψουμε τον ήλιο και τον άνεμο σε εθνικό πλεονέκτημα.

«Παρακολουθώ με προβληματισμό να αναπτύσσεται ρητορική από ακραία κόμματα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι τελείως εσφαλμένη λογική. Οι ΑΠΕ θα επιτρέψουν στη χώρα να αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία και θα συνεισφέρουν στη μείωση του κόστους ενέργειας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό ώστε και οι επιχειρηματίες με μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα να καλύπτουν ανάγκης παραγωγής», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «όλη αυτή η φιλολογία κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επικίνδυνη και δεν είναι πατριωτική γιατί δεν είναι πατριωτικό να εισάγουμε φυσικό αέριο και πετρέλαιο όταν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις εγχώριες πηγές ενέργειες τις οποίες ο Θεός μας έδωσε απλόχερα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.