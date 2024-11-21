Τις δικές του απαντήσεις έδωσε ο Στέφανος Κασσελάκης μετά την είδηση της αναεξαρτητοποίησης της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου, μια εξέλιξη που οδηγεί το ΠΑΣΟΚ και επίσημα στη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, με τα «πυρά» ενάντια στο πρόσωπό του να είναι σφοδρά.

«Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει δεν αντικατοπτρίζει αυτό που έχει γίνει στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά έχασε από μέσα του τη Δημοκρατία» δήλωσε αρχικά ο κ. Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια:

«Ένα κόμμα που δεν είναι δημοκρατικό προφανώς δεν μπορεί να εκπροσωπεί έναν δημοκρατικό λαό, είναι πολύ απλά αυτά τα οποία λέω. Μην μπλέκουμε σε επικεφαλίδες που δεν βγάζουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι περάσαμε από αντικαταστατικές Επιτροπές, από ένα αντιδημοκρατικό Συνέδριο αποκλεισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ απέκλεισε τη Δημοκρατία από μέσα του, συνεπώς πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μπροστά, ανεξάρτητα. Δεν φύγαμε επειδή χάσαμε, μας διώξανε επειδή θα κερδίζαμε»

