Οργισμένη ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη γνωστοποίηση της ανεξαρτητοποίησης της Θεοδώρας Τζάκρη και της Γιώτας Πούλου, μια εξέλιξη που είχε ως άμεση συνέπεια να καταστεί το ΠΑΣΟΚ Αξιωματική Αντιπολίτευση.

Ειδικότερα, η Κουμουνδούρου έκανε λόγο για «καθαρή θεσμική εκτροπή», καθώς «για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας νοθεύεται και παραβιάζεται κατάφωρα η βούληση του ελληνικού λαού για αξιωματική αντιπολίτευση, όπως εκφράστηκε στις εθνικές εκλογές».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση τοποθετείται στο κάδρο ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος «προσπαθεί -μάταια- να καταστρέψει αυτό που θεωρούσε ως προσωπικό περιουσιακό του στοιχείο».

«Ο αριστερός, προοδευτικός, δημοκρατικός κόσμος, έχει και μνήμη και κρίση. Η θεσμική εκτροπή θα τον πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Και θα δώσει την απάντηση που τους αξίζει, στα αθύρματα της διαπλοκής και των παραθεσμικών κέντρων, με τη δυναμική και μαζική του παρουσία στις κάλπες της Κυριακής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Για πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία της χώρας νοθεύεται και παραβιάζεται κατάφωρα η βούληση του ελληνικού λαού για αξιωματική αντιπολίτευση, όπως εκφράστηκε στις εθνικές εκλογές.

Η στέρηση αυτού του ρόλου από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι μια καθαρή θεσμική εκτροπή.



Υλοποιείται από κάποιον που προσπαθεί -μάταια- να καταστρέψει αυτό που θεωρούσε ως προσωπικό περιουσιακό του στοιχείο. Αποφασίζοντας ο ίδιος, και καλώντας όσους τον ακολουθούν, να παραδώσουν στο ΠΑΣΟΚ, την εντολή για αξιωματική αντιπολίτευση, που έδωσαν οι Έλληνες πολίτες στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι προφανές ότι η επιτυχία του χτεσινού ντιμπέιτ τους ενόχλησε και για αυτό διάλεξαν τη σημερινή ημέρα για να κάνουν πρεμιέρα της κακοστημένης παράστασής τους.

Όσο για την ομάδα των «πρόθυμων» να εκτελέσουν τα σχέδια της διαπλοκής, του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου και της ΝΔ, επιδεικνύει σήμερα μια στάση απόλυτης πολιτικής και προσωπικής αναξιοπρέπειας και ατιμίας. Να είναι βέβαιοι ότι θα μείνουν στην Ιστορία, με τα πιο μελανά χρώματα.

Ο αριστερός, προοδευτικός, δημοκρατικός κόσμος, έχει και μνήμη και κρίση. Η θεσμική εκτροπή θα τον πεισμώσει ακόμα περισσότερο. Και θα δώσει την απάντηση που τους αξίζει, στα αθύρματα της διαπλοκής και των παραθεσμικών κέντρων, με τη δυναμική και μαζική του παρουσία στις κάλπες της Κυριακής.

