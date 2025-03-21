Επιστολή συμπαράστασης στον κρατούμενο Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, απέστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία του απέναντι στην πρωτοφανή εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου από την τουρκική κυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική της επιβίωση.



Ολόκληρη η επιστολή:



Αξιότιμε Δήμαρχε Ιμάμογλου,



Με μεγάλη ανησυχία, μάθαμε στην Ελλάδα τα εξαιρετικά ανησυχητικά νέα της σύλληψής σας, αλλά και πάνω από 100 άλλων Τούρκων πολιτών, μεταξύ των οποίων και πολλών δημοσιογράφων.



Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως μια προοδευτική και δημοκρατική δύναμη, που στηρίζει τη Δικαιοσύνη και την προστασία του Κράτους Δικαίου, στέκεται αλληλέγγυος με εσάς, την οικογένειά σας και τον τουρκικό λαό, μπροστά σε αυτή τη νέα προσπάθεια της τουρκικής κυβέρνησης να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους, μέσω της υποβάθμισης της ανεξαρτησίας των δικαστικών Αρχών, αλλά και μέσω της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των δικών σας, αλλά και των υπόλοιπων κρατούμενων.



Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω, για ακόμη μια φορά, την πλήρη αλληλεγγύη μου προς εσάς, αλλά και την ελπίδα μου ότι αυτή η απαράδεκτη κατάσταση θα λάβει σύντομα τέλος, με έναν θετικό και ειρηνικό τρόπο, καθώς θυμάμαι τους στίχους του - αγαπημένου στην Ελλάδα - Τούρκου ποιητή, Ναζίμ Χικμέτ: «Τι τάχα αν είσαι φυλακή; Να μη λυγάς! Αυτό είνʼ όλο».



Με σεβασμό,



Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.