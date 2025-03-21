Δένδιας: Διαμορφώνουμε ένα καινούργιο δόγμα αποτροπής

«Έχουμε διαμορφώσει ένα καινούργιο δόγμα αποτροπής, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε το τεράστιο πληθυσμιακό και αριθμητικό χάσμα έναντι της δυνάμει απειλής. Και επί τη βάσει αυτού του δόγματος υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς».

Αυτό υπογράμμισε, με ανάρτηση στο Χ, ο υπουργός Εθνικής 'Άμυνας Νίκος Δένδιας δημοσιεύοντας και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό από το σημερινό χαιρετισμό του κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο υπουργείο Εθνικής 'Άμυνας.

«Πέραν των άλλων μεταρρυθμίσεων», αναφέρει στην ανάρτηση ο κ. Δένδιας, «πρέπει να υπάρξει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις συνθήκες που αφορούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Γιατί οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να μπορούν να προσελκύσουν στις τάξεις τους καλύτερους των Ελλήνων».

«Το στεγαστικό πρόγραμμα που υλοποιούμε με 1.000 κατοικίες ανά έτος μέχρι το 2030 είναι μια πρόοδος, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να ασχοληθούμε και με τον στενό πυρήνα των απολαβών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.

