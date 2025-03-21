Ορκίστηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίσθηκε νωρίτερα από τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, αρχιμανδρίτη Ιωάννη Καραμούζη, ο Σταύρος Καλαφάτης, ως υφυπουργός Ανάπτυξης.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο κ. Καλαφάτης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εμπιστοσύνη του. Η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν βασικά συστατικά της ανάπτυξης στη νέα εποχή. Βοηθούν την κοινωνία, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την εθνική οικονομία. Το μήνυμα είναι λίγα λόγια, πολλή δουλειά, απτά αποτελέσματα. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτός είναι ο στόχος».

Ο κ. Καλαφάτης, είναι βουλευτής της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης και ορίστηκε υφυπουργός μετά την παραίτηση του Αρίστου Δοξιάδη, δύο μόλις μέρες μετά τον ανασχηματισμό και μία μέρα μετά την ορκωμοσία του.

Την παραίτησή του ο κ. Δοξιάδης την είχε ανακοινώσει ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.





