Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποδέχεται τον Σταύρο Καλαφάτη στο υπουργείο Ανάπτυξης - Δείτε φωτογραφία

Τον Σταύρο Καλαφάτη στη θέση του υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας υποδέχθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Υποδέχτηκα τον συνάδελφο βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, Σταύρο Καλαφάτη, που ανέλαβε τα σημαντικά καθήκοντα του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας. Θα εργαστούμε δημιουργικά για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας στην έρευνα και την καινοτομία και την ενσωμάτωσή της στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Πηγή: skai.gr

