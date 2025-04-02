Ερωτήματα για την ασφάλεια, την αμυντική πολιτική και την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων έθεσε από το βήμα της Βουλής στη συζήτηση για την αμυντική πολιτική και τα εξοπλιστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αμφισβητώντας την κυβερνητική πολιτική στην άμυνα. Ζήτησε εξηγήσεις για ζητήματα όπως η αποστολή στη Λιβύη και οι καταστροφές στο Στεφανοβίκειο και την Αγχίαλο. Επεσήμανε την αντίφαση μεταξύ των κυβερνητικών δηλώσεων για την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία και της πραγματικότητας της υποβάθμισης της. Παράλληλα, έθεσε το ερώτημα αν ο Νίκος Τσάφος παραμένει στη θέση του, παρά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του.

«Επιχειρείτε με αυτή τη συζήτηση να βρείτε διέξοδο στα αδιέξοδα που έχετε. Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη και στο θέμα της άμυνας. Γιατί κάνετε και σε αυτό το θέμα βήματα προς τα πίσω ζημιώνοντας της χώρα» τόνισε ο κ. Φάμελλος. Πρόσθεσε ότι «ήρθατε να μας πείτε τι θα κάνετε. Είστε όμως 6 χρόνια Πρωθυπουργός. Πρέπει να μας πείτε γιατί 6 χρόνια δεν τα κάνατε».

Σε άλλο σημείο ανέφερε ότι ισχυρή άμυνα χωρίς ισχυρή αμυντική πολιτική δεν γίνεται. «Πόσο μπορεί να είναι ασφαλής η χώρα όταν η κοινωνία είναι ανασφαλής και ευάλωτη; Χρειαζόμαστε ισχυρές ένοπλές δυνάμεις και ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα. Αλλά δεν γίνονται χωρίς ισχυρή πολιτική».

«Είπατε ότι επενδύετε στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία ενώ ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Συστηματικά απαξιώνεται» επεσήμανε ενώ σε άλλο σημείο είπε «θυμηθήκατε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με εξαγγελίες μετά από 6 χρόνια. Γιατί δεν παίρνετε θετική στάση στην τροπολογία μας για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού;».

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για ρεκόρ αποχωρήσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπως από το Πολεμικό Ναυτικό και υπογράμμισε ότι άμυνα χωρίς στελέχη δεν υπάρχει.

«Δεν μιλήσατε για την ειρήνη σήμερα. Μεγαλύτερη επένδυση είναι η ειρήνη. Για αυτό εμείς στηρίζουμε την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων[…] Δεν είναι επιτυχία να προχωράς σε μια κούρσα εξοπλισμών γιατί απέτυχες να υπερασπιστεί την ευημερία των λαών της Ευρώπης. Και μάλιστα κούρσα χωρίς την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία» τόνισε και πρόσθεσε «πώς μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί μια πολιτική ηγεσία που έχει κάνει τόσα λάθη και τώρα λέει ότι θα λύσει τα προβλήματά που η ίδια δημιούργησε».

«Εμείς πιστεύουμε στην ενιαία ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Θέλουμε εξωτερική πολιτική για ασφάλεια και ειρήνη που θα μειώνει τις εντάσεις. Δεν είμαστε κατά των εξοπλισμών αρκεί να εξυπηρετούν την άμυνα της Πατρίδας. Εσείς όμως έχετε αποτύχει στην εξωτερική πολιτική. Ως χώρα δεν έχουμε στρατηγική και γι’ αυτό βρισκόμαστε συνέχεια μπροστά σε αδιέξοδα. Μια εξωτερική πολιτική χωρίς έρμα. Εδώ που φέρατε τα πράγματα, είστε επικίνδυνοι» συμπλήρωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε αναφορά και στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας «συναντήσατε τον κ. Νιετανιάχου που έχει ένταλμα σύλληψης, δεν είδατε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, δεν είπατε ούτε μια λέξη για την αιματοχυσία».

«Μια απάντηση θα δώσετε για τις υποκλοπές και για την παρακολούθηση της στρατιωτική ηγεσίας από την ΕΥΠ;» ρώτησε στην πορεία.

«Αυτή είναι η κληρονομιά σας. Η χώρα ουρά και των Βρυξελλών και των ΗΠΑ» τόνισε επίσης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Πηγή: skai.gr

