«Η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλο κράτος μέλος, καλούνται να λάβουν αποφάσεις σε ένα διεθνές περιβάλλον που μυρίζει μπαρούτι» τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι «οφείλει η Ευρώπη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ. Δεν είναι δυνατόν το 78% του αμυντικού υλικού να προέρχεται από προμηθευτές εκτός Ευρώπης, να μην υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο κοινής στρατιωτικής δύναμης, να μην έχουμε ακόμη κοινές θέσεις στην εξωτερική πολιτική και σε ορισμένα ζητήματα βασικής σημασίας».

Ειδικότερα ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Ο φόβος λοιπόν για άλλη μια φορά είναι προωθητικός παράγοντας της ενοποίησης της Ευρώπης. Ένα αναπάντεχο κάλεσμα αφύπνισης για μια πιο συντονισμένη δράση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ένωσης. Οφείλει η Ευρώπη να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να μην εξαρτάται αποκλειστικά από το ΝΑΤΟ. Δεν είναι δυνατόν το 78% του αμυντικού υλικού να προέρχεται από προμηθευτές εκτός Ευρώπης, να μην υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο κοινής στρατιωτικής δύναμης, να μην έχουμε ακόμη κοινές θέσεις στην εξωτερική πολιτική και σε ορισμένα ζητήματα βασικής σημασίας. Να μην έχουμε ικανούς, κανονικούς και απλούς κανόνες εξαγωγής όπλων σε τρίτες χώρες. Και θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο σε αυτό. Πριν από μερικά χρόνια υπήρξε ένας φάκελος που για πρώτη φορά το θέμα των κανόνων στο πώς εξάγουν όπλα σε τρίτες χώρες ευρωπαϊκά κράτη έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και πετύχαμε- και το θεωρώ και μια προσωπική μου επιτυχία- για πρώτη φορά να μπουν θέματα κανόνων και για την Τουρκία, διότι δεν μπορεί να εξοπλίζουν την Τουρκία, την Τουρκία του casus belli, την Τουρκία του Αττίλα, χώρες οι οποίες εξοπλίζουν και εμάς, Ευρωπαίοι εταίροι και αυτό δεν αφορά μόνο την Τουρκία. Αφορά και άλλα ευρωπαϊκά κράτη που επιβουλεύονται τα κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκών κρατών».

Σε άλλο σημείο επεσήμανε:

« Λευκή Βίβλος και ρήτρα διαφυγής. Άκουσα τον πρωθυπουργό να μιλά για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα δεν έχει σχέση αυτό που ψήφισαν οι ευρωβουλευτές μας με αυτό που εμφανίζει η κυρία φον ντερ Λάιεν. Ας είστε ειλικρινείς το ευρωπαϊκό ψήφισμα ήταν ξεκάθαρο: καμία χρήση των ταμείων συνοχής για την άμυνα. Αυτό η κυρία φον ντερ Λάιεν το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων για άλλη μια φορά. Είναι κατώτερη των περιστάσεων για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρά τις παραφωνίες άλλων κομμάτων, είχε πιο καθαρή στάση αλληλεγγύης και συνέπειας απέναντι πραγματικές ανάγκες που έχει και η άμυνα, αλλά και ο σεβασμός στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο».

«Δηλαδή τι μας λένε; Δανειστείτε χαμηλότοκα με τυράκι τη ρήτρα διαφυγής. Ναι, αλλά εμείς που είμαστε μια χώρα με τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, διαχρονικά, με τεράστιο δημόσιο χρέος, μας βολεύει η αρχιτεκτονική της Λευκής Βίβλου σε σχέση με τον τόπο που προσεγγίζει το οικονομικό χαρακτήρα των εξοπλισμών; Σε καμία των περιπτώσεων. Τι θα κάνετε για αυτό στο Συμβούλιο; Η λύση είναι προφανώς να υπάρχουν για τις χώρες όπως στην Ελλάδα που έχουν ήδη επιβαρυμένο δημόσιο χρέος από αυτά τα προγράμματα τα εξοπλιστικά διαχρονικά, να έχουν εγγυήσεις και εγγυήσεις πρέπει να είναι επιδοτούμενα προγράμματα εξοπλιστικά» πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι «η Ένωση πρέπει να κλείσει οριστικά την πόρτα σε τρίτες χώρες που έχουν αναθεωρητικές προσανατολισμούς όπως η Τουρκία, όσον αφορά τη δυνατότητα συνεργασίας με τις εταιρείες τους. Δεν επιτρέπεται με χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να χρηματοδοτήσουν την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας. Αυτή είναι μια πατριωτική στάση για την οποία οφείλει να αγωνιστεί κάθε ελληνική κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ρητή απαγόρευση στις τελικές ευρωπαϊκές συμφωνίες».

«Η ελληνική αμυντική βιομηχανία δεν προχωρά στη δημιουργία σύγχρονων αμυντικών συστημάτων που να ανταποκρίνονται στις εθνικές ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο που μεταξύ 1999 και 2023 οι κύκλοι εργασιών των κρατικών αμυντικών εταιρειών παρουσίασαν δραματική μείωση» επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης. « Μάλιστα, η καθυστερημένη εξαγγελία για 25% εθνική συμμετοχή είναι παραπλανητική, καθώς έρχεται αφού έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές συμφωνίες στις οποίες δεν είχε προβλεφθεί παρά ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή» είπε σε άλλο σημείο.

«Η ενημέρωση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος γίνεται χωρίς να γνωρίζουμε το πλήρες πλαίσιο ατζέντας 2030. Χωρίς να έχει προηγηθεί οριστική κατάρτιση του τετραετούς και δεκαετούς προγραμματισμού, αλλά και με σαφή παραβίαση της βούλησης του νομοθέτη, αφού ενεργοποιήθηκαν μεγάλης αξίας προγράμματα κατ’ εξαίρεση», τόνισε ενώ εκτίμησε ότι «τεράστιος αριθμός αποστράτων επιτείνει το αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας του στρατιωτικού δυναμικού της χώρας. Οι κρίσεις γίνονται ανά πάσα στιγμή και σχεδόν πάντα μετά από ψήφιση τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια».

«Προτεραιότητά μας είναι η αναγέννηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, πλαισιωμένοι από μια ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Είναι ο μόνος δρόμος για διέξοδο από την εντεινόμενη γεωπολιτική αστάθεια. Επίσης, καθαρή θέση που πρέπει να πάρουμε όλοι μας: καμία εμπλοκή της Τουρκίας στην κοινή αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής άμυνας και ενιαίοι κανόνες εξαγωγής όπλων[…] επιδοτήσεις σε χώρες που έχουν υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα και όχι μόνο ρήτρα διαφυγής που θα αυξήσει ξανά το χρέος μας σε επικίνδυνα επίπεδα. Η ρήτρα διαφυγής ας είμαστε ειλικρινείς είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των μεγάλων χωρών και ιδιαίτερα της Γερμανίας» ανέφερε ακόμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

