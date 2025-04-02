Σε εξέλιξη βρίσκεται η προ ημερησίας συζήτηση για τα εξοπλιστικά σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή.

Η συζήτηση πραγματοποιείται, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για τον προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών και την αμυντική πολιτική της χώρας.

Live η συζήτηση στη Βουλή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.