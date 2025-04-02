Λογαριασμός
Live η συζήτηση στη Βουλή για τα εξοπλιστικά - Δείτε βίντεο

Η συζήτηση πραγματοποιείται, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος

Βουλή εξοπλιστικά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προ ημερησίας συζήτηση για τα εξοπλιστικά σε επίπεδο αρχηγών στη Βουλή.

Η συζήτηση πραγματοποιείται, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, με αντικείμενο την ενημέρωση του Σώματος για τον προγραμματισμό των αμυντικών εξοπλισμών και την αμυντική πολιτική της χώρας.

Live η συζήτηση στη Βουλή

