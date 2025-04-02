Τσουκαλάς: Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε πως έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα

«Ο πρωθυπουργός, στη χθεσινή επίσκεψή του στο υπουργείο Εργασίας, απέδειξε πως έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα. Τα βρήκε όλα τέλεια και ευλόγησε τα γένια του», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «η κατάταξη της χώρας μας στον πάτο των ευρωπαϊκών χωρών στους μέσους μισθούς, προφανώς δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε η σχέση ονομαστικού μισθού με την αγοραστική δύναμη, που δείχνει τον πραγματικό μισθό».

Σημειώνει ότι δεν υπήρξε καμία δέσμευση για την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, που ζητούν οι εργαζόμενοι και πως ο κ. Μητσοτάκης «δεν βρήκε λέξη να πει για την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας και τη ραγδαία αύξηση των εργατικών ατυχημάτων λόγω ελλιπών ελέγχων συνθηκών ασφαλείας». Επίσης, τονίζει ότι «δεν βρήκε μια λέξη να πει για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», προσθέτοντας πως «η χώρα μας είναι αρνητική πρωταθλήτρια στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται πεισματικά να υλοποιήσει το πνεύμα της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2022/2041».

Ακόμη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικρίνει τον κ. Μητσοτάκη ότι «δεν βρήκε λέξη να πει για τις εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιοδοτικές εκκρεμότητες και τις ενστάσεις κατά λανθασμένων αποφάσεων που λιμνάζουν, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να περιμένουν χρόνια μέχρι να εκδοθεί η τελική σύνταξή τους με το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου (πραγματικού ή πλασματικού). Ούτε βέβαια για τους επανυπολογισμούς των συντάξεων που εκκρεμούν ακόμα από το 2019».

Επιπλέον, επεσήμανε ότι «δεν είπε κουβέντα για τις δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους λόγω χηρείας που βρίσκονται σε ομηρία και δεν γνωρίζουν αν θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα λόγω παραλείψεων του ΕΦΚΑ». «Δεν βρήκε το θάρρος να ζητήσει μια συγγνώμη στους συνταξιούχους που δεν έχουν λάβει ακόμα τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων και των επιδομάτων παρά τις συνεχόμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι «υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός της πραγματικής στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, ο δρόμος της άμεσης διεκπεραίωσης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων, την αναγνώριση της πραγματικής αξίας της εργασίας, τον έλεγχο της ακρίβειας που μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα και του ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

