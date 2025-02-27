Στην ομιλία του στη Βουλή μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για ξεκάθαρες κυβερνητικές ευθύνες σε σειρά ζητημάτων και τόνισε ότι πρέπει να επισπευτεί η κατάθεση του αιτήματος για πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης.

«Η σύγκρουση δύο τρένων που κινούνταν, από αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή, δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Δεν θα έπρεπε να μπορεί να συμβεί. Έγινε όμως πραγματικότητα στη χώρα μας και μας έχει σημαδέψει όλους.Και υπάρχουν λόγοι και αιτίες που συνέβη, υπάρχουν ευθύνες που φτάνουν πολύ ψηλά» ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

«Γιατί πέρα από το έγκλημα της σύγκρουσης και της έκρηξης – που ακόμα δεν έχει εξηγηθεί η αιτία της – υπάρχει και το έγκλημα της συγκάλυψης που αυξάνει κατά πολύ την κοινωνική αντίδραση και αγανάκτηση.Και σε όλα αυτά τα γιατί που θέτει και φωνάζει η κοινωνία, που θα διατυπωθούν ξανά την Παρασκευή, στα γιατί που σας θέτουμε εμείς εδώ στη Βουλή, δεν έχουν δοθεί ακόμα απαντήσεις. Είναι το έλλειμμα δικαιοσύνης που τροφοδοτεί την κοινωνική αντίδραση. Όσο και αν προσπαθήσατε να κρύψετε την αλήθεια αυτή σας κυνηγάει ως Ερινύα.Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι υπόλογη για όλα αυτά. Ο κ. Καραμανλής που χειροκροτούσατε.Και ο κ. Μητσοτάκης που ήταν ενήμερος! Όλα είναι θέμα πολιτικών επιλογών».

«Η αυριανή διαδήλωση είναι εντολή του Συντάγματος»

«Οι κινητοποιήσεις των πολιτών έχουν τη δική σας σφραγίδα, οι άνθρωποι κινητοποιούνται με τη δική σας ευθύνη. Για τα αδιέξοδα τις αδικίες και την κατάφωρη παραβίαση του δικαίου από την κυβέρνησή σας κινητοποιούνται οι πολίτες. Εσείς έχετε το θράσος να απειλείτε με ζούγκλα, επειδή οι πολίτες διεκδικούν Δημοκρατία και Δικαιοσύνη» συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μιλάτε για κίνδυνο αποσταθεροποίησης εσείς που επί δικής σας διακυβέρνησης παρακολουθούνταν το μισό υπουργικό συμβούλιο και η ηγεσία του στρατού.Και επειδή φοβάστε την κινητοποίηση, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για προσπάθεια μετατροπής του συλλογικού πένθους σε νέο διχασμό.Ως εδώ! Είναι ευθύνη του κ. Μητσοτάκη.Δεν ευθύνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν ευθύνονται οι συγγενείς των θυμάτων, δεν ευθύνονται οι πολίτες που κατεβαίνουν στο δρόμο.Οι δικές σας επιλογές και μεθοδεύσεις έχουν προκαλέσει την αντίδραση της κοινωνίας».

Παράλληλα, υπογράμμισε:

«Μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης ότι προσβάλουμε τους θεσμούς επειδή θέτουμε ερωτήματα, επειδή εδώ και 2 χρόνια δεν έχουμε σκύψει το κεφάλι επειδή ζητάμε απαντήσεις για την πολύνεκρη τραγωδία. Και μας ζητάτε και τα ρέστα επειδή εσείς κρύβετε την αλήθεια. Η αποφασιστική διαμαρτυρία των εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών είναι συμβολή στη δημοκρατία.Είναι εντολή του Συντάγματος. Και προφανώς είναι καταδικαστέο να την τροφοδοτείτε με φόβο και να τη σπιλώνετε. Οι αυριανές μαζικές κινητοποιήσεις δεν έχουν κομματικό χρώμα, είναι όμως μια ξεκάθαρα πολιτική πράξη. Απηχούν ένα παλλαϊκό αίτημα για Δικαιοσύνη. Είναι χρέος μας να συμμετέχουμε σε αυτές και να ακούσουμε το καθαρό μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες.Και τους καλούμε για ακόμα μια φορά να συμμετέχουν δημοκρατικά στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα και να τα περιφρουρήσουν. Με απέραντο σεβασμό στους συγγενείς των θυμάτων, σε όλους και όλες που θα κατέβουν στους δρόμους.

«Καλωσορίζουμε το ΠΑΣΟΚ, έστω και αργά»

«Σήμερα συμπληρώνονται 30 μέρες από το αίτημα μας για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για τα Τέμπη.30 ημέρες ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται. Δεν τολμά να απαντήσει στην κοινωνία. Δεν τολμά να έρθει σε μία συζήτηση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγού.Να απαιτήσουμε να γίνει η συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Και οι σημερινές αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 28 ημέρες να υπάρχει κοινή κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, από όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, εφόσον κανένα δεν έχει τους 50 απαιτούμενους βουλευτές ώστε να υπάρξει εναρμόνιση της Βουλής με την κοινωνία. Οι πολίτες έχουν ήδη καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας κατά του κ. Μητσοτάκη. Οι προοδευτικές δυνάμεις όφειλαν και οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και της λαϊκής απαίτησης».

Συμπλήρωσε ότι:

«Άκουσα σήμερα τον κ. Ανδρουλάκη να μιλάει επιτέλους για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας την επόμενη εβδομάδα.Τον καλωσορίζουμε έστω και με καθυστέρηση. Εμείς ήμασταν εδώ. Πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε μετά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση σε πρόταση μομφής, έχοντας και νωπό το μήνυμα των πολιτών από τις αυριανές συγκεντρώσεις. Με συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων, όπως οφείλουμε, μακριά από μικροκομματικές τακτικές και κομματικούς εγωισμούς. Και έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θα είμαστε θετικοί και στη συγκρότηση της 1ης προκαταρκτικής επιτροπής για τη διερεύνηση των ευθυνών για το μπάζωμα του χώρου.Θα υπάρξουν όμως και άλλες».

«Δική μας αποστολή θα είναι να διευρυνθεί η έρευνα, να φωτιστούν όλες οι πράξεις που τελέστηκαν στο μπάζωμα του χώρου του εγκλήματος και να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες με βάση το υλικό που θα συλλεχθεί. Και είμαστε ξεκάθαροι. Θα διερευνηθούν όλα τα πιθανά αδικήματα και όλοι οι πιθανοί εμπλεκόμενοι. Και θα αποκαλυφθεί και ο εντολέας του μπαζώματος. Όσο ψηλά και αν βρίσκεται» κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: skai.gr

