«Σε μια περίοδο που υπάρχουν μόνο συζητήσεις για σκάνδαλα, για προβλήματα στη Δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι που στέκονται όρθιοι και σκέφτονται ελεύθερα είναι απαραίτητο στήριγμα για να βρούμε τον δρόμο που πηγαίνει μπροστά», ανέφερε από το Φεστιβάλ Επταπυργίου, όπου βρέθηκε τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από μια σύντομη αναφορά στους «σπουδαίους τραγουδιστές» της βραδιάς, τόνισε ότι «ο πολιτισμός είναι ο δρόμος της προόδου, ένα στήριγμα προόδου για την Ελλάδα».

Ολόκληρη η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Η παρουσία μου στην εκδήλωση του Φεστιβάλ Επταπυργίου για τον Γιώργο Ανδρέου, πρώτα απ’ όλα, είναι μια ανάσα.

Μια ανάσα πολιτισμού, μια ανάσα για την πόλη μας. Θεωρώ ότι τους δημιουργούς που προσφέρουν αυτές τις σημαντικές στιγμές δημιουργίας, πρέπει να τους υποστηρίζει και η Πολιτεία. Τόσοι σπουδαίοι τραγουδιστές είναι σήμερα εδώ μαζί μας.

Χρειαζόμαστε όμως και για έναν ακόμη λόγο τη στήριξη στον πολιτισμό.

Γιατί σε μία περίοδο που υπάρχει απαξίωση της πολιτικής, που υπάρχουν μόνο συζητήσεις για σκάνδαλα, για προβλήματα στη Δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, ο πολιτισμός και οι άνθρωποι που στέκονται όρθιοι και σκέφτονται ελεύθερα είναι απαραίτητο στήριγμα για να βρούμε τον δρόμο που πηγαίνει μπροστά.

Αυτός είναι ο δρόμος της προόδου. Και ο πολιτισμός είναι πάντα ένα στήριγμα προόδου για την Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.