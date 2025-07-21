Υπάρχουν άραγε και άλλες περιπτώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που μένει να αποκαλυφθούν; διερωτάται η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Σδούκου μετά την παραίτηση του Γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου της μείζονος αντιπολίτευσης.

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εμφανιζόταν βέβαιος ότι κανένα στέλεχος της παράταξής του δεν είχε εμπλακεί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Είχε δηλώσει, μάλιστα, χαρακτηριστικά ότι «δεν πιστεύει ότι υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να εμπλέκεται».

Σήμερα, ο κ. Λάμπρος Αντωνόπουλος, Γραμματέας της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του κ. Ανδρουλάκη, οδηγήθηκε σε παραίτηση για λόγους «ευθιξίας» και ως «θιγόμενος» επέστρεψε τα 15.668€ που είχε λάβει ως επιδότηση.

Η Νέα Δημοκρατία είχε επισημάνει από την αρχή ότι πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων, από καταβολής ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων διακυβέρνησης της χώρας από την παράταξή μας, χωρίς συμψηφισμό, καθώς αυτή η «πληγή» έχει στοιχίσει στη χώρα 2,7 δισ. ευρώ σε πρόστιμα.



Αντιθέτως, το ΠΑΣΟΚ επέμεινε σε μια αποσπασματική προσέγγιση που αποδεικνύεται βαθιά υποκριτική, καθώς απέβλεπε σε πρόσκαιρα μικροπολιτικά οφέλη.

Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί δεν θέλει την Εξεταστική Επιτροπή που αναπόφευκτα θα τα ερευνήσει όλα. Υπάρχουν άραγε και άλλες περιπτώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ που μένει να αποκαλυφθούν;

Πηγή: skai.gr

