Βουλή: Ψηφίστηκε στην επιτροπή το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, συνταξιοδοτικές και άλλες διατάξεις

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις - συνταξιοδοτικές διατάξεις». Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ, κατά τάχθηκε το ΚΚΕ, ενώ το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν στην ολομέλεια.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε σύντομη παρέμβασή του στην επιτροπή, μίλησε για τον εκσυγχρονισμό που συντελείται στον τελωνειακό αυτό νόμο μετά από 23 χρόνια, όπου πλέον, το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται, τα τελωνεία ψηφιοποιούνται, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα και τους ελέγχους. Ειδική μνεία έκανε ο αρμόδιος υπουργός στις φορολογικές διατάξεις του νομοσχεδίου, οι οποίες - όπως είπε - έρχονται και θεσπίζουν ελαφρύνσεις για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και μεταρρυθμίσεις όπως αυτή της μεταφοράς του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ και την ενοποίηση των ελέγχων.

Στο πλαίσιο της ακρόασης των εξωκοινοβουλευτικών φορέων, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην διάταξη που αφορά την πρόσβαση της ΑΑΔΕ σε κάθε είδους στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συνδεόμενων με αυτών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, δηλαδή: ό,τι στοιχεία μπορεί να αφορούν, είτε τις οικονομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού, είτε τις υποχρεώσεις που έχει για την παροχή των ενισχύσεων, τα στοιχεία που αφορούν την ίδια τη λειτουργία του Οργανισμού, τα οργανωτικά του στοιχεία, το ανθρώπινο δυναμικό και τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία σήμερα χρησιμοποιεί.

«Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά χρήσιμες για εμάς, την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να υλοποιήσουμε στους χρόνους που τίθενται, τη μετάβαση και την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» υπογράμμισε ο κ. Πιτσιλής, και εξήγησε ότι η ΑΑΔΕ αυτά τα χρόνια, έχει αποκτήσει μια πολύ σημαντική εμπειρία στον τομέα των πληρωμών (όπως το επίδομα θέρμανσης, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου, την κρατική αρωγή στις κάθε είδους καταστροφές) αλλά και μια εμπειρία που απέκτησε στα χρόνια του κορονοϊού από την καταβολή ενισχύσεων στις επιχειρήσεις, οι οποίες άγγιξαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσω της πλατφόρμας «myBnusinessSupport».

«Με την ίδια τεχνογνωσία λοιπόν, και λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των αγροτικών ενισχύσεων, ο στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τις διαδικασίες πληρωμών και ελέγχου ταυτόχρονα, όπως σήμερα έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα από τις δικές μας διαδικασίες. Προς το σκοπό αυτό, πριν ακόμα νομοθετηθεί όλη αυτή η διαδικασία, είναι αναγκαίο από τώρα να έχουμε άμεση πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ώστε να σχεδιάσουμε τη μετάβαση αυτή, το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο κ. Πιτσιλής.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, χαρακτήρισε επίσης, «πολύ σημαντική» τη διάταξη μεταφοράς των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του ΣΔΟΕ και του προσωπικού του, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και υπογράμμισε ότι ουσιαστικά επανέρχεται στην φορολογική Αρχή ο βραχίονας αυτός. «Ο στόχος της διάταξης είναι να αθροιστούν δυνάμεις για να πολλαπλασιάσουμε αποτελέσματα. Στην Ανεξάρτητη Αρχή έχουμε αναπτύξει μια μεγάλη εμπειρία με τους φορολογικούς ελέγχους, πλέον και οι ελλειπείς έλεγχοι που σήμερα διενεργούνται από τον ΣΔΟΕ - οικονομικοί έλεγχοι κυρίως σε εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών - ενσωματώνονται σε εμάς και διασφαλίζεται αυτή η συνέχεια, μέσω της διατήρησης των προανακριτικών καθηκόντων των στελεχών του ΣΔΟΕ» είπε. Πρόσθεσε επίσης, πως όλες οι εκκρεμείς εισαγγελικές παραγγελίες θα έρθουν στην Αρχή και θα ολοκληρωθούν από τα στελέχη που σήμερα τις έχουν αναλάβει, ακριβώς για να συνεχίσει η αδιατάρακτη ελεγκτική λειτουργία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ταυτοχρόνως - όπως συγκεκριμένα τόνισε - τα στελέχη αυτά, ως στελέχη της Αρχής πλέον, θα ενταχθούν στο οργανόγραμμα της Αρχής και με ό,τι συνεπάγεται αυτό, μισθολογικά, οργανωτικά, ιεραρχικά, με στόχο «να αθροίζονται δυνάμεις και να πολλαπλασιάσουμε αποτέλεσμα».

Δεδομένου ότι ορισμένοι εκπρόσωποι των κομμάτων άσκησαν κριτική για την εν λόγω ρύθμιση - δηλαδή του συνδυασμού της απορρόφησης από την ΑΑΔΕ, τόσο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και του ΣΔΟΕ - με το επιχείρημα ότι «ο ελεγκτής γίνεται και ελεγχόμενος», ο κ. Πιτσιλής ξεκαθάρισε προς τα μέλη της επιτροπής, ότι ελεγχόμενοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν λάβει τις επιδοτήσεις, δεν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ προσέθεσε ότι αυτονοήτως τις εισαγγελικές παραγγελίες θα τις συνεχίσει η ΑΑΔΕ, και αν ζητηθούν και από την Αρχή (πλέον ως έχουσα απορροφήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ) να εκτελέσει παραγγελίες, εννοείται ότι θα τις εκτελέσει. «Ουδόλως εμποδίζει αυτή η μετάβαση τον ρόλο των δικαστικών αρχών, με τις οποίες ούτως η άλλως, εμείς συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, σε μια σειρά από έρευνες πολύ σημαντικές και με πολύ μεγάλο αντίκτυπο. Αντιθέτως, ουσιαστικά ενισχύεται ο ελεγκτικός ρόλος στον τομέα των επιδοτήσεων, με τον συντονισμό όλων των δυνάμεων σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα καίριας σημασίας και για την Οικονομία» ξεκαθάρισε ο κ. Πιτσιλής.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό σχέδιο νόμου και επισήμανε όσον αφορά τον Τελωνειακό Κώδικα, ότι πρόκειται για ένα νομοθέτημα που προχωρά σε μια εκκαθάριση του Τελωνειακού Κώδικα από παρωχημένες διατάξεις και διαδικασίες, αφού η χώρα εναρμονίζεται πλήρως με το Ενωσιακό Τελωνειακό Δίκαιο, με σκοπό να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου, η ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας από όλες τις τελωνειακές υπηρεσίες και η μείωση του διοικητικού φόρτου.

Ο κ. Πιτσιλής έκανε ιδιαίτερα αναφορά στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση υπογραφής για τους τελωνειακούς ελέγχους, μέτρο που αφορά πάνω από 80.000 ελέγχους ετησίως, ώστε να παύσουν οι διάφορες εκτυπώσεις και διακινήσεις εγγράφων στο σύστημα. Όπως είπε, η γενική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι προχωρά η ψηφιοποίηση, απλοποίηση και τυποποίηση τελωνειακών διαδικασιών, που είναι απαραίτητες, τόσο για την ενίσχυση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των τελωνειακών ελέγχων, όσο και για τη διευκόλυνση του εμπορίου «σε μια περίοδο που γενικά βλέπουμε ότι στη χώρα μας υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια». Ψηφιοποιούνται επίσης, διαδικασίες εισόδου, εξόδου και τελωνειακής επιτήρησης των φορτηγών, των εμπορευματοκιβωτίων και των ιδιωτικών οχημάτων, με ένα νομοθετικό πλαίσιο πλέον, το οποίο, συνεργάζεται και συνδέεται και με σημαντικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως το έργο της παρακολούθησης των εμπορευματοκιβωτίων και των φορτηγών που εισέρχονται και εξέρχονται στη χώρα. Όπως ενημέρωσε ο κ. Πιτσιλής, αφορά τουλάχιστον 400.000 εισόδους φορτηγών και συνολικά πάνω από 1,5 εκατομμύριο κινήσεις οχημάτων, κάτι που αποδεικνύει ότι η ψηφιοποίηση αυτής της διαδικασίας είναι εξαιρετικά σημαντική. Ακόμη, ψηφιοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών, με σκοπό κάτι που σήμερα θέλει δύο ημέρες, να μπορεί να τελειώσει σε λιγότερο από δύο ώρες. Επίσης, δημιουργείται και ένα ψηφιακό μητρώο αποστακτικών μηχανημάτων και διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, ώστε να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο παρακολούθησης των εν λόγω επιτηδευματιών που αφορά περίπου 2.700 αποστακτικά μηχανήματα και 23.000 άδειες απόσταξης. «Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πάρα πολύ και τους διήμερους αποσταγματοποιούς σε όλη τη χώρα» σημειώσε.

Κατά τα λοιπά, ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε στις διατάξεις για:

- το μητρώο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων - το οποίο, επισήμανε ότι θα επιτρέψει στην Αρχή να διαλειτουργήσει πλήρως με το Κτηματολόγιο και στη συνέχεια και με το Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων, όποτε αυτό ολοκληρωθεί, έτσι ώστε η Πολιτεία συνολικά, να έχει μια πλήρη εικόνα για τα ακίνητα. «Μια εικόνα ιδιοκτησιακή, με τη διασύνδεση των δύο βασικών πληροφοριών του Ε9 του περιουσιολογίου, δηλαδή, που τηρεί η (ΑΑΔΕ) και του Κτηματολογίου, ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ, είναι οι δύο αριθμοί αυτοί. Ο ένας αποτυπώνει το ιδιοκτησιακό δικαίωμα στη γη και εξελίσσεται, και ο άλλος αποτυπώνει τη σχέση των πολιτών με το ιδιοκτησιακό δικαίωμα. 'Αρα, λοιπόν, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα για τα ακίνητα και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να καταγράψουμε και τις χρήσεις όλων των ακινήτων, για να ξέρουμε ακριβώς ποια ακίνητα χρησιμοποιούνται για κατοικίες, ποια μισθώνονται, ποια παρέχονται σε βραχυχρόνια μίσθωση και αποτελούν επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη στεγαστικής πολιτικής, και ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στο έργο αυτό» είπε.

- την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διευκόλυνση της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων νομικών προσώπων, υπό τον όρο ότι οι οφειλές είναι ρυθμισμένες από το νομικό πρόσωπο. «Σήμερα υπάρχουν ακόμα πολλά εμπόδια και πολλές στρεβλώσεις στον τομέα αυτό, και με το νομοσχέδιο αίρονται τέτοιες στρεβλώσεις, στην κατεύθυνση αφενός της κοινής λογικής, με ταυτόχρονη διασφάλιση όμως, των δικαιωμάτων του Δημοσίου» παρατήρησε.

- τα φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό εργαζομένων που έρχονται στη χώρα, και τα προηγούμενα χρόνια ήταν φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής. «Έχουμε πρόθεση να ψηφιοποιήσουμε με αυτή τη διαδικασία πλήρως, να την κάνουμε πολύ πιο εύκολη και απλή απ' ό,τι είναι σήμερα και οι διατάξεις που κατατίθενται, είναι προς την κατεύθυνση ακριβώς της διευκόλυνσης και της απλοποίησης του πλαισίου και επιτρέπουν την ταχύτερη ψηφιοποίηση και από τη δική μας πλευρά» εξήγησε, τέλος, ο κ. Πιτσιλής.

