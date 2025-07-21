Γεωργιάδης: «Φθάνει πια με την υποκρισία του ΠΑΣΟΚ»

«Ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήξερε τι έκανε και με ποιους ο πιο δικός του άνθρωπος; (...) Φθάνει πια με την υποκρισία του ΠΑΣΟΚ» δηλώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά την παραίτηση του γραμματέα ΝΕ Ηρακλείου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Λάμπρου Αντωνόπουλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Το πρωί όταν ήμουν στην ΕΡΤ προέβλεψα ότι σε λίγο θα αρχίσουν ένα ένα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη να αποκαλύπτονται, ως προς τις κτηνοτροφικές επιδοτήσεις και ότι πρώτος θα ήταν ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής του στο Ηράκλειο της Κρήτης (τόπο καταγωγής και εκλογική περιφέρεια του Νίκου Ανδρουλάκη) του ίδιου που είχε το θράσος να ονοματίζει όλη τη ΝΔ ως «γαλάζια συμμορία»)» αναφέρει στην ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας.



«Καλά ο κ. Ανδρουλάκης δεν ήξερε τί έκανε και με ποιους ο πιο δικός του άνθρωπος; Σωπάστε τώρα, ούτε παιδί δεν το πιστεύει αυτό. Δηλ στην πόλη του, ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ του, δηλ ο πιο δικός τος άνθρωπος στην Ελλάδα, δηλ σε βοσκοτόπια στη Τήνο και πήρε τα λεφτά και ο κ. Ανδρουλάκης το έμαθε σήμερα από μένα;….μήν ανησυχείτε και στην Εξεταστική θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος….φθάνει πια με την υποκρισία του Πασόκ» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

