Ευθείες βολές της Άγκυρας στην ΕΕ: Άδικη και προκατειλημμένη η έκθεση της Κομισιόν

Για άδικη και προκατειλημμένη προσέγγιση της ΕΕ έναντι της Άγκυρας κάνει λόγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία.

«Αν και η έκθεση του 2023 για την Τουρκία είναι η 25η έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή για την Τουρκία, η άδικη και προκατειλημμένη προσέγγιση της ΕΕ απέναντι στη χώρα μας είναι ανησυχητική για το μέλλον της ηπείρου μας, η οποία αντιμετωπίζει πολλές απειλές» σημειώνει το τουρκικό ΥΠΕΞ και απαντά ξεχωριστά στις αιτιάσεις της ΕΕ ανά κεφάλαιο.

Ειδικά για τις αναφορές της έκθεσης στην Κύπρο, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, η τουρκική διπλωματία κατηγορεί την ΕΕ για παράνομες, μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές θέσεις, ενώ όσον αφορά στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λόγο και οι θέσεις της είναι άνευ αξίας και μη δεσμευτικές για την Τουρκία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ σημειώνεται: «Το γεγονός ότι οι ενότητες της έκθεσης για την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, ως συνήθως, αντανακλούν τις παράνομες, μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές ελληνοκυπριακες/ελληνικές θέσεις, η συνέχιση της στάσης αποκλεισμού που αγνοεί τις δίκαιες πολιτικές της χώρας μας και της 'ΤΔΒΚ' και η αντιμετώπιση ως μη υφιστάμενων των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων, αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τη μεροληπτική και άδικη στάση της ΕΕ (σ.σ. που εκδηλώνεται) υπό το πρόσχημα της αλληλεγγύης. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το σχήμα της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού είναι τα δύο μέρη στο νησί, οι τρεις Εγγυητές και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και ότι ο ρόλος της ΕΕ στις προηγούμενες διαδικασίες δεν ξεπέρασε το καθεστώς του παρατηρητή με τη συναίνεση των μερών και ότι δεν έχει κανένα λόγο με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει πλέον να γίνει αντιληπτό ότι οι δηλώσεις της ΕΕ για μια πιθανή λύση στην Κύπρο, οι οποίες συνίστανται στην άνευ όρων υπεράσπιση των ελληνοκυπριακών θέσεων, δεν έχουν ούτε αξία ούτε δεσμευτική ισχύ για την Τουρκία και την τουρκοκυπριακή πλευρά και μάλλον βλάπτουν παρά εξυπηρετούν τη διαδικασία επίλυσης».

Η Τουρκία κατηγορεί επίσης την ΕΕ ότι βρίσκεται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας όσον αφορά στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, χαρακτηρίζει έπαινο τις επικρίσεις της ΕΕ εις βάρος της και τονίζει ότι οι οικουμενικές αξίες και οι ανθρωπιστικές αρχές θα πρέπει να ισχύουν και για τη Μέση Ανατολη: «Θεωρούμε έπαινο την κριτική στο κείμενο ότι η θέση της χώρας μας για τον πόλεμο Χαμάς-Ισραήλ είναι εντελώς ασυμβίβαστη με την ΕΕ. Αισθανόμαστε την ανάγκη να υπενθυμίσουμε στην ΕΕ, η οποία βρίσκεται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας απέναντι σε μια σφαγή αμάχων που αναδύθηκε από το σκοτάδι του Μεσαίωνα στον 21ο αιώνα, ότι οι πολιτικές που βασίζονται στις οικουμενικές αξίες, το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές θα πρέπει να ισχύουν όχι μόνο για την Ουκρανία ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ευρώπης, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής».

Αναφορικά με τα πολιτικά κριτήρια και την ανεπάρκεια που διαπιστώνει η έκθεση στο να ανταποκριθεί η Τουρκία σε αυτά, η Άγκυρα σημειώνει: «Απορρίπτουμε πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς και τις άδικες επικρίσεις της έκθεσης, ιδίως στα κεφάλαια για τα πολιτικά κριτήρια καθώς και το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ενώ τα κεφάλαια 23 σχετικά με τη Δικαιοσύνη και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και 24 σχετικά με τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια δεν μπόρεσαν να ανοίξουν από το 2009 λόγω του πολιτικού εμποδίου ενός κράτους-μέλους παρά τις προσπάθειές μας, η διατύπωση άδικων ισχυρισμών κατά της χώρας μας για πολλά θέματα στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία είναι αμφιλεγόμενα ακόμη και μεταξύ των κρατών-μελών, αποτελεί εκδήλωση της ανειλικρινούς προσέγγισης της ΕΕ με δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.