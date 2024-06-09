Ελαφρά μειωμένη εμφανίζεται η αποχή στη Γαλλία, σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις για το Ευρωκοινοβούλιο.

Έως το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 19,81% του εκλογικού σώματος έναντι 19,26% που ήταν η αντίστοιχη συμμετοχή το 2019. Οι ψηφοφόροι ανέρχονται στη Γαλλία σε 49,5 εκατομμύρια και εκλεγούν 81 ευρωβουλευτές. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 21.00 ώρα Ελλάδας οπότε θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι πρώτες εκτιμήσεις για το εκλογικό αποτέλεσμα. Το κατώτατο όριο για να εκλέξει ένα κόμμα ευρωβουλευτή βρίσκεται στη Γαλλία στο 5%.

Σήμερα το πρωί προσήλθαν στις κάλπες σχεδόν όλοι οι επικεφαλής των κομμάτων και των ευρωψηφοδελτίων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσήλθε στην κάλπη γύρω στις 14:30 ώρα Ελλάδας, στην πόλη Τουκέ. Οι δημοσκοπήσεις στην Γαλλία εμφανίζουν το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν να προηγείται υπερβαίνοντας το 30% των ψήφων. Η παράταξη του προέδρου Μακρόν δύσκολα θα προσεγγίσει σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις το 18%, ενώ λίγο πίσω εμφανίζεται να βρίσκεται το Σοσιαλιστικό κόμμα.

Τέλος, και ανεξάρτητα από τις ευρωεκλογές, στη Γαλλία βρίσκεται ακόμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σήμερα το πρωί επισκέφτηκε κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας το νεκροταφείο των περίπου 2000 Αμερικανών στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναχωρήσει τις πρώτες βραδινές ώρες για τις ΗΠΑ, έχοντας πραγματοποιήσει πενθήμερη επίσκεψη στη Γαλλία, την μεγαλύτερη χρονικά από όλες τις διεθνείς επισκέψεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.