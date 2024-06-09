Ευρωεκλογές 2024: Στις 21.15 ώρα Ελλάδας η πρώτη προβολή του νέου Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προγραμματίσει να δημοσιεύσει στις 9.15 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) μια πρώτη εκτίμηση της νέας σύνθεσής του και των νέων πολιτικών συσχετισμών, βάσει exit polls.

Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στα στελέχη των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγες ώρες προτού κλείσουν οι κάλπες σε 21 χώρες της ΕΕ που ψηφίζουν σήμερα, 9 Ιουνίου, τελευταία ημέρα της τετραήμερης διαδικασίας των ευρωεκλογών, που ξεκίνησε στις 6 Ιουνίου.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες με την ψήφο τους είναι αυτοί που θα αναδείξουν τη νέα ισορροπία δυνάμεων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την οποία θα εξαρτηθεί η εκλογή ενός από τα σημαντικότερα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ, αυτό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Του οργάνου που αποτελεί την καρδιά του μηχανισμού της ΕΕ και χαράσσει τους βασικούς προσανατολισμούς της Ένωσης.

Από σήμερα το πρωί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ανοίξει τις πόρτες του για πάνω από 1000 διαπιστευμένους δημοσιογράφους. Η αίθουσα της Ολομέλειας έχει μετατραπεί σε αίθουσα Τύπου με γιγαντοοθόνες όπου θα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.

Γύρω στα μεσάνυχτα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον και οι δηλώσεις των προέδρων των πολιτικών ομάδων και των υποψηφίων για την Προεδρία της Επιτροπής, ενώ περίπου την ίδια ώρα αναμένεται η προβολή των "προσωρινών αποτελεσμάτων" λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα διαθέσιμα εθνικά επίσημα αποτελέσματα.

Με τα αποτελέσματα της ευρωκάλπης, θα ξεκινήσουν και οι διεργασίες των πολιτικών ομάδων για την αναζήτηση συμμαχιών.

Όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν άνοδο των ακροδεξιών, εθνικιστικών, ή αντιευρωπαϊκών κομμάτων και ο φόβος της αποσταθεροποίησης εκ των έσω ενισχύεται. Ωστόσο, είναι απίθανο οι δυνάμεις αυτές που είναι μεταξύ τους διχασμένες να καταφέρουν να διαλύσουν τον «μεγάλο συνασπισμό» των τριών πολιτικών ομάδων (δεξιοί, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι) εντός των οποίων σφυρηλατούνται συμβιβασμοί που καθιστούν δυνατή την επίτευξη μεγάλης πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι τρεις πολιτικές ομάδες που σχηματίζουν έναν άτυπο συνασπισμό στο ΕΚ: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και οι Κεντρώοι-Φιλελεύθεροι (Renew), αναμένεται να συγκεντρώσουν συνολικά 390-404 από τις 720 έδρες της νέας Ευρωβουλής, δηλαδή μια άνετη πλειοψηφία, αρκετά πάνω από το ελάχιστο όριο των 361 ψήφων που χρειάζεται για να εκλεγεί ο/η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.