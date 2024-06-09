Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν εκ νέου σήμερα την κεντρική Γάζα, μία ημέρα αφότου σκοτώθηκαν 274 Παλαιστίνιοι κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης διάσωσης ομήρων, ενώ άρματα μάχης προωθούνται περαιτέρω εντός της Ράφα, σε μια προφανή προσπάθεια να απομονώσουν ένα τμήμα της πόλης, λένε κάτοικοι και μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της Χαμάς.

Οι Παλαιστίνιοι παραμένουν σε κατάσταση σοκ μετά τον χθεσινό απολογισμό, τον χειρότερο σε διάστημα 24 ωρών στον πόλεμο της Γάζας εδώ και μήνες, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται πολλές γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με Παλαιστίνιους γιατρούς.

Σε μια επικαιροποίηση σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 274 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ένας αριθμός μεγαλύτερος από τους 210 που ανακοινώθηκαν χθες και 698 τραυματίστηκαν, όταν καταδρομείς των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ εφόρμησαν στον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό αλ Νουσέιρατ για να απελευθερώσουν τέσσερις ομήρους που κρατούσαν οι μαχητές της Χαμάς από τον Οκτώβριο.

Εξήντα τέσσερις από τους νεκρούς ήταν παιδιά και 57 ήταν γυναίκες, είπε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένα μέλος των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με μαχητές και ότι γνωρίζει ότι «λιγότεροι από 100» Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, αν και όχι πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι.

Στην κεντρική Γάζα σήμερα, σε διαφορετικά ισραηλινά πλήγματα σε σπίτια στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ και στη διπλανή Αλ Μπουρέιτζ σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι σε κάθε περιοχή, την ώρα που άρματα μάχης σφυροκόπησαν περιοχές της Αλ Νουσέιρατ και του Αλ Μαγκάζι, σύμφωνα με γιατρούς.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό σε μια ανακοίνωση ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο Αλ Μπουρέιτζ και το Ντέιρ αλ Μπάλαχ, όπου σκοτώθηκε ένας αριθμό Παλαιστινίων ενόπλων και καταστράφηκαν στρατιωτικές υποδομές.

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθούνται περαιτέρω στη Ράφα

Σήμερα, άρματα μάχης προωθήθηκαν σε δύο νέες συνοικίες, σε μια προφανή προσπάθεια να ολοκληρώσουν την περικύκλωση ολόκληρης της ανατολικής πλευράς της Ράφα, πυροδοτώντας συγκρούσεις με ένοπλες οργανώσεις, υπό την ηγεσία της Χαμάς, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που έχουν παγιδευτεί στα σπίτια τους.

Έως την 5η Ιουνίου, σχεδόν όλοι από τους 100.000 εκτοπισμένους ανθρώπους που βρήκαν καταφύγιο στην ανατολική Ράφα, αφότου έφυγαν για να σωθούν από τις ισραηλινές επιχειρήσεις βορειότερα στη Γάζα, αποχώρησαν, σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες UNRWA.

«Όλα τα καταφύγια της UNRWA στη Ράφα έχουν εκκενωθεί. Πολλοί άνθρωποι που είχαν ως βάση τη Ράφα έχουν φύγει αναζητώντας ασφαλέστερες περιοχές τόσο στη Χαν Γιουνίς όσο και στο κέντρο (της Γάζας)», αναφέρει σε μια ανακοίνωση η UNRWA.

Παλαιστίνιοι γιατροί είπαν ότι σε μία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε ένα σπίτι στο Τελ αλ Σουλτάν, στη δυτική Ράφα, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως η 162η μεραρχία του πραγματοποιεί εφόδους σε ορισμένες συνοικίες της Ράφα, όπου έχουν εντοπίσει «πολυάριθμα φρεάτια σηράγγων των τρομοκρατών, όλμους και άλλα όπλα», που ανήκαν σε Παλαιστίνιους ισλαμιστές αντάρτες.

Πηγή: skai.gr

