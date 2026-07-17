Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Μάρκο Ρούμπιπ σε διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία

Ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπιο κατά την εναρκτήρια ομιλία στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα την «Αναζωπύρωση της Πολιτικής Τρομοκρατίας», που πραγματοποιήθηκε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικότερα, ανέφερε:

- Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό, επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.

- Η πολιτική τρομοκρατία της άκρας Αριστεράς δεν είναι κάποια νέα επινόηση ούτε ένα επιχείρημα των συντηρητικών. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής υπήρξε η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας.

- Βρίσκεστε εδώ επειδή το Βερολίνο υπέστη φέτος το χειμώνα τη μακρύτερη διακοπή ρεύματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια επίθεση άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα μέσα στο τσουχτερό κρύο και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας.

- Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα αργότερα, ένας 23χρονος στη Λυών πέθανε από εγκεφαλικές βλάβες, αφού ακροαριστεροί ακτιβιστές τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου στο δρόμο.

- Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας δέχονται μαχαιριές και πυροβολισμούς, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηρόδρομοί σας δέχονται σαμποτάζ, ενώ η αστυνομία σας δέχεται ξυλοδαρμούς και καίγεται.

- Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Και επιδεινώνεται. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα.

🚨 Sec. Marco Rubio nailed it in front of global officials exposing far-left terrorism.



“You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned over 80% of her body in her own home in Greece. She died after a firebomb attack because her daughter dared to run for… pic.twitter.com/IMMou5ehpX — Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 16, 2026

Πηγή: skai.gr

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