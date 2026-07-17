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ΗΠΑ: Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν την Πέμπτη σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν για «επαλήθευση στοιχείων», ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM)

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CENTCOM

Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν την Πέμπτη σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν για «επαλήθευση στοιχείων», ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Ο αμερικανικός στρατός πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης ανακατευθύνει τρία εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να παρακάμψουν τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ ακινητοποίησαν ένα ακόμη, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.

«Το Στενό του Ορμούζ και τα γύρω ύδατα παραμένουν ελεύθερα και ανοιχτά, με εξαίρεση τα σκάφη που επιχειρούν να παραβιάσουν τον «ατσάλινο» αποκλεισμό των ΗΠΑ», κασταλήγει η CENTCOM.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΗΠΑ Ιράν Στενά του Ορμούζ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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