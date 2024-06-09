Ευρωεκλογές 2024

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ψήφισε στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρωί της Κυριακής σε εκλογικό κέντρο στο Μπούργκντορφ, κοντά στο σπίτι της στο γερμανικό κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας.

Στη συνέχεια, μπήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενθαρρύνει για άλλη μια φορά τον κόσμο να συμμετάσχει στις κάλπες.

«Ας δείξουμε τη δύναμη της δημοκρατίας μας», έγραψε στο X, πρώην Twitter.

«Ας κάνουμε την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, πιο δυνατή από ποτέ».

Η Φον ντερ Λάιεν ελπίζει να διατηρήσει την κορυφαία θέση της ΕΕ για δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η κορυφαία υποψήφια του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τη θέση.

I have just voted 🗳️



Head to the polls and #UseYourVote



Let’s show the power of our democracy.



Let’s make Europe, our common home, stronger than ever. pic.twitter.com/KuPVo707SD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) June 9, 2024

Πηγή: skai.gr

