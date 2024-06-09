Ευρωεκλογές 2024: Στις κάλπες οι Ευρωπαίοι - Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

H εκλογική διαδικασία έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη, στην Ολλανδία, από την Παρασκευή στην Ιρλανδία και την Τσεχία, από χθες, Σάββατο, στη Λετονία, τη Μάλτα, τη Σλοβακία και την Ιταλία και από σήμερα το πρωί στις υπόλοιπες χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα.

H τελευταία κάλπη θα κλείσει στην Ιταλία τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος.

Εκτιμάται ότι περίπου 360 εκατομμύρια είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν δικαίωμα ψήφου σε αυτές τις ευρωεκλογές, από τους οποίους τα δύο εκατομμύρια είναι νέοι ψηφοφόροι, ηλικίας 16 και 17 ετών, δηλαδή, καλούνται να ψηφίσουν για πρώτη φορά.

