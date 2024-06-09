Από τις 08:00 (τοπική ώρα) βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία στη Γερμανία, με τη διαδικασία να εξελίσσεται έως τώρα ομαλά και τη συμμετοχή να διαφέρει από κρατίδιο σε κρατίδιο. Οι κάλπες κλείνουν στις 18:00 (τοπική ώρα) και η Ομοσπονδιακή Εφορευτική Επιτροπή καλεί ακόμη τους πολίτες να ψηφίσουν. Δικαίωμα ψήφου έχουν περίπου 65 εκατομμύρια πολίτες άνω των 16 ετών.

Συνολικά, στις 14:00 η συμμετοχή είχε φθάσει στο 25,7%, όταν την ίδια ώρα στις ευρωεκλογές του 2019 είχε φθάσει στο 29,6%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται και στις δύο περιπτώσεις η επιστολική ψήφος. Στο Μόναχο οι αρμόδιες υπηρεσίες αναφέρουν ότι έως τις 11:30 είχε ψηφίσει το 47,2% των εγγεγραμμένων, ενώ την ίδια ώρα στις ευρωεκλογές του 2019 είχε ψηφίσει το 39,5%, με ενσωματωμένη και στις δύο μετρήσεις την επιστολική ψήφο. Αντιθέτως, στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν έως τις 11:00 είχε προσέλθει το 14,9%, ενώ το 2019 την ίδια ώρα είχε ψηφίσει το 17%.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου κατέστη σαφές ότι το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων έχει πλέον μετατοπιστεί, από την πολιτική για το κλίμα, στην ασφάλεια, την οικονομία και τη μετανάστευση. Από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι πρώτη δύναμη θα είναι η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), ενώ θα δοθεί μάχη για την δεύτερη θέση μεταξύ Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Πρασίνων και Εναλλακτικής για τη Γερανία (AfD). Σε περίπτωση που τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού δεν ξεπεράσουν συνολικά το 35%, το κλίμα για την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς κινδυνεύει να επιβαρυνθεί περαιτέρω, ενόψει και της εκλογικής αναμέτρησης του επόμενου έτους. Ειδικά τα ποσοστά των Φιλελευθέρων (FDP) αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν αποκλείεται να πυροδοτήσουν εξελίξεις εντός της κυβέρνησης. Σε υπαρξιακό κίνδυνο βρίσκεται κυρίως η Αριστερά, η οποία μετά την αποχώρηση της πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της, Ζάρα Βάγκενκνεχτ έχει περιοριστεί στις δημοσκοπήσεις σε ποσοστό κάτω του 4%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.