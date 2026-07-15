Η «Οδύσσεια», είναι η τελευταία ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, έχει λάβει ενθουσιώδεις κριτικές από τους κριτικούς.

Η ταινία, που αποτελεί διασκευή του έπους του Ομήρου, είναι η πρώτη του Νόλαν μετά το «Oppenheimer» του 2023, το οποίο κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, ενώ ο προϋπολογισμός της, σύμφωνα με το BBC, ανήλθε στα 250 εκατ. δολάρια (185 εκατ. λίρες). Μεταξύ των προηγούμενων ταινιών του Νόλαν συγκαταλέγονται οι «Interstellar», «Dunkirk», «Inception», «Memento» και η τριλογία «The Dark Knight». Στην ταινία «Η Οδύσσεια», που θα βγει στις αίθουσες του στη χώρα μας αύριο Πέμπτη, πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάττινσον, Αν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκο.



Η εφημερίδα «The Telegraph» τη χαρακτήρισε ως «ταινία της χρονιάς», ενώ η «Metro» σημειώνει πως η ταινία θα «αλλάξει για πάντα τον κινηματογράφο».

Η «The Times», την περιέγραψε ως «ένα αριστούργημα από κάθε άποψη», ενώ η «Standard» εξήρε την ταινία ως ένα «κολοσσιαίο έργο».

Η ταινία ακολουθεί τον Οδυσσέα (Ντέιμον), στο μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι της επιστροφής μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια αυτού του φανταστικού ταξιδιού, συναντά μυθικά πλάσματα.

Ο Guy Lodge του Variety δήλωσε: «Μια πραγματικά μεγαλειώδης και τολμηρή οπτική, η ταινία προσφέρει άφθονη συγκίνηση για το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της, που αγγίζει τις τρεις ώρες.

«Φαίνεται ότι κάθε λίγα λεπτά προσφέρει στο κοινό της μια ακόμη εντυπωσιακή σκηνή που, σε σχεδόν οποιοδήποτε άλλο καλοκαιρινό θεαματικό έργο των μεγάλων στούντιο, θα αποτελούσε το αποκορύφωμα της ταινίας».



«Ο Ντέιμον είναι εξαιρετικός, εξερευνώντας σκοτεινά μονοπάτια που σπάνια, αν όχι ποτέ, είχε εξερευνήσει στους προηγούμενους ρόλους του», ανέφερε.

«Η Χάθαγουεϊ αποτελεί πρότυπο αυτοκυριαρχίας που κρύβει ευαλωτότητα, ο Πάττινσον ενσαρκώνε με… κέφι την κακία του χαρακτήρα του.»

Ένας άλλος κριτικός, ο Γκρέγκορι Νούσεν του Deadline, ξεχώρισε τον πρωταγωνιστή του «Spider-Man», Χόλαντ.

«Η ερμηνεία του φαίνεται σίγουρα να έχει μια νότα από την αφέλεια του Spider-Man, καθώς επιμένει να προσπαθεί να επηρεάσει όσους είναι πολύ πιο πονηροί και σωματικά ικανότεροι από αυτόν», έγραψε.

«Ο Χόλαντ μπορεί να υποδύεται ένα παιδί, αλλά η ερμηνεία του ξεχειλίζει από μια “νέα” ωριμότητα. Είναι η πιο δυνατή ερμηνεία του μέχρι σήμερα».

Αν και σχεδόν δεν υπήρξαν αρνητικές κριτικές, ορισμένοι κριτικοί ανέφεραν ότι σε ορισμένα σημεία δυσκολεύονταν να ακούσουν τους διαλόγους.

Υπήρξε επίσης κάποιος σκεπτικισμός σχετικά με τους ίδιους τους διαλόγους, με τον Ντάνι Λι της Financial Times να αναφέρει ότι η χρήση ορισμένων λέξεων «με έβγαλε από το κλίμα της εποχής»

«Ο Νόλαν χαρακτήρισε τη χρήση σύγχρονης γλώσσας ως “αυτονόητη επιλογή”. Με όλο τον σεβασμό, σε αυτή την περίπτωση θα έλεγα ότι ήταν μια επιλογή που απαιτούσε σκέψη», έγραψε ο Λι.



«Η σφραγίδα του Νόλαν είναι παντού στην ταινία – πρόκειται για μια διανοητική, δυναμική παραγωγή του Χόλιγουντ – και όμως δεν παρεκκλίνει ποτέ από την αφοσίωσή της στο πρωτότυπο έργο και την κατανόησή του», δήλωσε η Κλαρίς Λάουγκρεϊ της εφημερίδας «Independent».

Η Έιμι Νίκολσον της LA Times χαρακτήρισε την ταινία «επικά ικανοποιητική», αλλά πρόσθεσε ότι αποκλίνει κάπως από το πρωτότυπο υλικό και «υποβαθμίζει το εγώ και τη λαγνεία του χαρακτήρα».

«Ο Οδυσσέας του Ντέιμον είναι πεισματάρης, υπερβολικά βλάσφημος, αλλά δεν μοιάζει και πολύ με τον πονηρό, υποκριτικό εγωιστή του ομηρικού έπους, που ανησυχούσε για την πίστη της γυναίκας του», σημείωσε.

«Η “αγνότητα” της εκδοχής του Νόλαν με ενοχλεί, καθώς είναι προσβλητικό το γεγονός ότι δεν εμπιστεύεται το κοινό να κατανοήσει την ηθική πολυπλοκότητα αυτού του ήρωα — και με στεναχωρεί βαθιά το ότι πιθανότατα έχει δίκιο».

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