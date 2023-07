Ερντογάν για F-16: «Δεν σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον της Ελλάδας»

Πιο «αισιόδοξος» από ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για την αγορά των F-16 από τις ΗΠΑ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επισημαίνοντας πως δεν σκοπεύει να τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας.

Όπως είπε, η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει περισσότερους φίλους παρά εχθρούς στο μέλλον και αναφέρθηκε στην προοπτική αγοράς των F-16 από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Anadolu.

«Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει ποτέ τα F-16 μας εναντίον της Ελλάδας και δεν σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε ενάντια στην Ελλάδα που προχωρά».

#BREAKING Turkish President Erdogan says on Greece that the aim is to gain more friends rather than gaining more enemies.



“We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece in the future.” pic.twitter.com/fkmX602lbD